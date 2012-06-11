L'ITALIA EMERGENTI CERCA IL BIS CONTRO IL PORTOGALLO
NATIONS CUP: L’ITALIA EMERGENTI CERCA IL BIS CONTRO IL PORTOGALLO Bucarest (Romania) – Gianluca Guidi, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Emergenti, ha annunciato la formazione che domani alle 17.00 italiane (streaming su http://tv.gsp.ro), all’Arcul de Triumf di Bucarest, affronterà il Portogallo nella seconda giornata dell’IRB Nations Cup. Gli “Emergenti” azzurri, capitanati dal flanker della Femi-CZ Vea Filippo Cristiano, approcciano la partita contro la prima rappresentativa lusitana dopo il convincente 33-17 ottenuto nel match inaugurale contro la Russia dopo un inizio di primo tempo complesso e disordinato, che aveva portato l’Italia a concedere tre mete in pochi minuti, costringendo gli uomini di Guidi a rimontare dal 17-5 “Errori che non vogliamo ripetere contro il Portogallo, una squadra che sa muovere bene la palla al largo e che vorrà di certo riscattare il 41-9 con cui è stata sconfitta dai Jaguars argentini nella loro prima partita. Davanti hanno atleti di esperienza che hanno fatto il 6 Nazioni B, noi dovremo risolvere i problemi di inesperienza visti nel primo tempo con la Russia e giocare il nostro miglior rugby. Rispetto alla prima giornata partiamo con un paio di novità dal primo minuto, abbiamo lavorato molto in questi giorni e sono certo che possiamo continuare a progredire gara dopo gara” ha detto Gianluca Guidi. Questo la formazione dell’Italia Emergenti: 15 Paolo BUSO (Aironi Rugby, 1 cap) 14 Andrea BACCHETTI (Femi-CZ Vea Rovigo, 2 caps) 13 Denis MAJSTOROVIC (Estra I Cavalieri Prato) 12 Matteo PRATICHETTI (Aironi Rugby, 24 caps) 11 Tommaso IANNONE (Benetton Treviso)* 10 Alberto CHIESA (Estra I Cavalieri Prato)* 9 Alberto CHILLON (Petrarca Padova)* 8 Nicola BELARDO (Estra I Cavalieri Prato)* 7 Filippo CRISTIANO (Femi-CZ Vea Rovigo)* 6 Emiliano CAFFINI (Banca Monte Parma Crociati)* 5 Filippo CAZZOLA (Estra I Cavalieri Prato)* 4 Leandro CEDARO (Mont de Marsan) 3 Dario CHISTOLINI (Gloucester Rugby) 2 Andrea MANICI (Banca Monte Parma Crociati)* 1 Andrea LOVOTTI (Cammi Calvisano)* a disposizione 16 Enrico CECCATO (Benetton Treviso) 17 Carlo FAZZARI (Benetton Treviso) 18 Enrico TARGA (Petrarca Padova)* 19 Marco BARBINI (Petrarca Padova)* 20 Michael WILSON (Femi-CZ Vea Rovigo) 21 Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano) 22 Joe VAN NIEKERK (Femi-CZ Vea Rovigo) all. Guidi
