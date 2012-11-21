&quot;L'ITALIA HA GRANDE ANIMA, CONTRO I WALLABIES CI SERVIRA'&quot;

"L'ITALIA HA GRANDE ANIMA, CONTRO I WALLABIES CI SERVIRA'"
di Redazione
21/11/2012
GORI: “QUESTA ITALIA HA GRANDE ANIMA, SABATO CI SERVIRA’” Firenze – Giornata di riposo ed impegni istituzionali oggi a Firenze per l’Italrugby: domani il CT Brunel svelerà il XV titolare per il Cariparma Test Match di sabato al “Franchi” contro l’Australia, mentre oggi una delegazione azzurra guidata dal manager Troiani e composta da Venditti, De Marchi e Iannone ha fatto visita a Palazzo Vecchio incontrando il vice-sindaco Dario Nardella nella splendida Sala dei Cinquecento dove sabato sera verrà ospitato il banchetto post-partita. “Firenze è felice di accogliervi nuovamente dopo la splendida esperienza di due anni fa – ha detto Nardella – e non vediamo l’ora di vedervi scendere in campo al Franchi in quello che sarà un nuovo, grande momento di sport per la nostra città”. Al vice-sindaco è stata poi consegnata dal team manager Troiani una maglia firmata dalla Nazionale al completo. Il pomeriggio di impegni è proseguito, per gli Azzurri, con la visita al negozio affiliato Adidas “Universo Sport” nella centralissima Piazza Duomo, dove il padrone di casa Edoardo Gori, Simone Favaro, Luciano Orquera, Quintin Geldenhuys e Mauro Bergamasco hanno incontrato i tifosi e firmato autografi nell’ultimo impegno pubblico prima della sfida ai Wallabies due volte campioni del mondo, sommersi da richieste di autografi e di foto all’ombra della cupola di Santa Maria in Fiore. CLICCA QUI PER L’AUDIO INTERVISTA AD EDOARDO GORI ( http://soundcloud.com/federugby/edoardo-gori-verso-la-partita ) “Sarà davvero difficile fare un’impresa contro l’Australia – ha detto Edoardo Gori, pronto a tornare al Franchi dove ha esordito due anni fa sempre contro i Wallabies – che arrivano da una grande vittoria sull’Inghilterra a Twickenham e sono una delle migliori squadra al mondo. Da parte nostra servirà tanto cuore, fare per ottanta minuti quello che contro gli All Blacks a Roma ci è riuscito per un’ora solamente. Di certo – ha detto il giovane mediano di mischia azzurro – questa squadra italiana ha dimostrato di avere una grande anima e sono sicuro che lo dimostrerà ancora una volta contro gli australiani, grazie anche al sostegno che il pubblico di Firenze e di tutta la Toscana non ci farà mancare” Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
AUSTRALIA, DEANS SCEGLIE IL XV PER LA GARA DI FIRENZE
Articolo Successivo
VARIAZIONE ORARIO TELECRONACA VIADANA v ROVIGO
Redazione