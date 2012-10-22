Home Senza categoria L'ITALIA INIZIA A PREPARARE LA SFIDA CON TONGA ED INCONTRA LA CHEF ANNA DENTE

L'ITALIA INIZIA A PREPARARE LA SFIDA CON TONGA ED INCONTRA LA CHEF ANNA DENTE

di Redazione 22/10/2012

LA NAZIONALE INIZIA A PREPARARE LA SFIDA CON TONGA IL MANAGER TROIANI: “IL MATCH DI BRESCIA SUBITO FONDAMENTALE” LA CHEF ANNA DENTE VISITA IL RADUNO AZZURRO E CUCINA PER PARISSE&C Roma – Recupero mattutino dagli impegni di Heineken Cup, palestra per gli Azzurri rimasti a riposo nel week-end europeo e poi, nel pomeriggio, tutti sul campo per iniziare a preparare la partita del 10 novembre al “Mario Rigamonti” di Brescia contro Tonga, prima tappa dei Cariparma Test Match 2012 che proseguiranno il 17 novembre all’Olimpico di Roma contro la Nuova Zelanda Campione del mondo per concludersi poi il 24 al Franchi di Firenze che, dopo due anni, torna ad ospitare la sfida tra gli Azzurri ed i Wallabies australiani. La prima giornata degli Azzurri di Jacques Brunel al “Giulio Onesti” di Roma è stata fitta di impegni sul campo e riunioni per iniziare a sviluppare il piano di gioco, ma non è mancato un momento di relax e divertimento: a far visita agli Azzurri oggi la chef romana Anna Dente, autentica istituzione della cucina della Capitale - vanta, nel suo curriculum, anche la cena ufficiale della notte degli Oscar ad Hollywood – che, in sinergia con lo staff medico azzurro, ha preparato per Parisse e compagni una tipica pasta all’amatriciana. Anna Dente sarà una delle protagoniste delle attività collaterali di Italia v Nuova Zelanda del prossimo 17 novembre, quando nella nuovissima area ospitalità dell’Olimpico organizzerà per ospiti, sponsor ed autorità un pranzo tipicamente romano prima del fischio d’inizio del match contro gli All Blacks con annesso spettacolo di show-cooking: una delle tante novità che faranno da contorno al novembre internazionale dell’Italrugby. Nel pomeriggio, una volta sul campo, l’Italia ha iniziato a fare sul serio lavorando in chiave dell’esordio stagionale del prossimo 10 novembre a Brescia contro Tonga, un appuntamento fondamentale per approcciare con il piede giusto i due incontri con Nuova Zelanda ed Australia: “La gara di Brescia è sicuramente la più importante per noi – ha detto il Manager Luigi Troiani incontrando la stampa– e troveremo di fronte un avversario che, nel corso dell’ultimo Mondiale, ha saputo mettere in difficoltà tutti gli avversari, superando nella fase a gironi anche la Francia che ha poi raggiunto la finale. Dei tre test di novembre è sicuramente quello più importante, perché Tonga ci segue nel ranking di una sola posizione e noi vogliamo andare a mantenere e migliorare la nostra posizione anche in vista del sorteggio dei gironi per la Rugby World Cup 2015 che si terrà a Londra il prossimo 3 dicembre, a conclusione della finestra internazionale”. Domani gli Azzurri svolgeranno in mattinata due allenamenti sul campo, mentre il pomeriggio sarà dedicato alle finestre individuali in base alle necessità dei singoli. Mercoledì i giocatori faranno rientro ai club in vista degli impegni del fine settimana in RaboDirect PRO12, Top14 ed Aviva Premiership per poi tornare a radunarsi, sempre a Roma, domenica 28 ottobre. Nota per le redazioni: in foto da sinistra il capitano della Nazionale Sergio Parisse, Alberto De Marchi, Mauro Bergamasco, l’esordiente Tommaso Iannone ed Andrea Lo Cicero provano la pasta all’amatriciana preparata appositamente dalla chef romana Anna Dente, al centro, che oggi ha visitato il raduno dell’Italrugby.

