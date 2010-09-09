&quot;L'ITALIA S'E' DESTA&quot;, FIR LANCIA LA COMUNICAZIONE DEI CARIPARMA TEST MATCH 2010

"L'ITALIA S'E' DESTA", FIR LANCIA LA COMUNICAZIONE DEI CARIPARMA TEST MATCH 2010
di Redazione
âLâITALIA SâEâ DESTAâ, FIR SVELA LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 2010 VERONA, FIRENZE E MODENA LE TRE GRANDI ARENE DEI CARIPARMA TEST MATCH Roma â Le cittÃ come uno sterminato campo da gioco, ed al tempo stesso come territorio da difendere, chiamando a raccolta gli abitanti per garantire tutto il sostegno possibile alla Nazionale Italiana Rugby nel suo triplice impegno contro le potenze dellâEmisfero Sud. Eâ questo il tema portante della campagna di comunicazione lanciata da FIR a due mesi dai Cariparma Test Match che, nel prossimo mese di novembre, vedranno il XV allenato da Nick Mallett affrontare Argentina (Verona, Stadio Bentegodi â sabato 13.11), Australia (Firenze, Stadio Franchi â sabato 20.11) ed Isole Fiji (Modena, Stadio Braglia â sabato 27.11). I giganti del rugby tornano a darsi sportivamente battaglia e, nellâintuizione dellâartista Marco Bersani, sono le cittÃ stesse â efficacemente mixate in unâunica grande arena di gioco che conserva al tempo stesso i tratti caratteristici di Verona, Firenze e Modena - a divenire luogo di confronto tra gli Azzurri ed i loro avversari provenienti dallâaltra parte del mondo. Tre partite ad elevato contenuto emozionale, dove Parisse e compagni potranno fare affidamento non solo sulle proprie capacitÃ ma anche sul sostegno del pubblico, chiamato in difesa dei luoghi della propria quotidianitÃ dal claim âLâItalia sâÃ¨ destaâ, citazione dellâInno di Mameli che rafforza ulteriormente il legame tra la Nazionale di rugby, il pubblico e lâintero Paese in vista delle sfide alle potenze dellâEmisfero australe. Nei mesi a venire, nelle sue varie declinazioni, la campagna âLâItalia sâÃ¨ destaâ approderÃ sui vari canali di comunicazione: dalle affissioni comunali alle piattaforme di social networking, i titani della palla ovale si faranno largo in tutta Italia per reclutare il proprio esercito di sostenitori per le grandi sfide del novembre internazionale. Canali di vendita - Punti Vendita LIS - : elenco disponibile su www.listicket.it ( http://www.listicket.it/ ) - www.listicket.it: ( http://www.listicket.it/ ) sito internet di Lottomatica Italia Servizi, pagamento con carta di credito - Call Center Lottomatica: 892.982. Pagamento con carta di credito. - Esclusivamente per i gruppi privati di minimo 13
