&quot;L'ITALIA S'E' DESTA&quot;, FIR LANCIA LA COMUNICAZIONE DEI CARIPARMA TEST MATCH 2010

09/09/2010

âLâITALIA SâEâ DESTAâ, FIR SVELA LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 2010 VERONA, FIRENZE E MODENA LE TRE GRANDI ARENE DEI CARIPARMA TEST MATCH Roma â Le cittÃ  come uno sterminato campo da gioco, ed al tempo stesso come territorio da difendere, chiamando a raccolta gli abitanti per garantire tutto il sostegno possibile alla Nazionale Italiana Rugby nel suo triplice impegno contro le potenze dellâEmisfero Sud.  Eâ questo il tema portante della campagna di comunicazione lanciata da FIR a due mesi dai Cariparma Test Match che, nel prossimo mese di novembre, vedranno il XV allenato da Nick Mallett affrontare Argentina (Verona, Stadio Bentegodi â sabato 13.11), Australia (Firenze, Stadio Franchi â sabato 20.11) ed Isole Fiji (Modena, Stadio Braglia â sabato 27.11). I giganti del rugby tornano a darsi sportivamente battaglia e, nellâintuizione dellâartista Marco Bersani, sono le cittÃ  stesse â efficacemente mixate in unâunica grande arena di gioco che conserva al tempo stesso i tratti caratteristici di Verona, Firenze e Modena - a divenire luogo di confronto tra gli Azzurri ed i loro avversari provenienti dallâaltra parte del mondo. Tre partite ad elevato contenuto emozionale, dove Parisse e compagni potranno fare affidamento non solo sulle proprie capacitÃ  ma anche sul sostegno del pubblico, chiamato in difesa dei luoghi della propria quotidianitÃ  dal claim âLâItalia sâÃ¨ destaâ, citazione dellâInno di Mameli che rafforza ulteriormente il legame tra la Nazionale di rugby, il pubblico e lâintero Paese in vista delle sfide alle potenze dellâEmisfero australe. Nei mesi a venire, nelle sue varie declinazioni, la campagna âLâItalia sâÃ¨ destaâ approderÃ  sui vari canali di comunicazione: dalle affissioni comunali alle piattaforme di social networking, i titani della palla ovale si faranno largo in tutta Italia per reclutare il proprio esercito di sostenitori per le grandi sfide del novembre internazionale.  Canali di vendita -    Punti Vendita LIS - : elenco disponibile su www.listicket.it ( http://www.listicket.it/ )  -    www.listicket.it: ( http://www.listicket.it/ ) sito internet di Lottomatica Italia Servizi, pagamento con carta di credito -    Call Center Lottomatica: 892.982. Pagamento con carta di credito. - Esclusivamente per i gruppi privati di minimo 13
