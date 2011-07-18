Home Senza categoria L'ITALIA SI RITROVA A VILLABASSA, VENERDI' I 30 AZZURRI

L'ITALIA SI RITROVA A VILLABASSA, VENERDI' I 30 AZZURRI

di Redazione 18/07/2011

[gallery] MONDIALI, L’ITALIA SI RITROVA A VILLABASSA 44 GIORNI ALLA PARTENZA PER LA NUOVA ZELANDA: VENERDI’ I 30 AZZURRI Niederdorf/Villabassa (Bolzano) – Mercoledì 31 agosto, a quarantaquattro a partire da oggi, la Nazionale Italiana Rugby lascerà Roma per volare in Nuova Zelanda per la settima edizione della Rugby World Cup. Oggi, intanto, gli Azzurri si sono ritrovati a Villabassa, in Alta Pusteria, per iniziare la terza settimana di preparazione alla rassegna iridata che vedrà Parisse e compagni lavorare all’ombra delle Dolomiti sino al 22 luglio. Cinque giorni decisivi per i trentasei atleti pre-convocati dal CT Nick Mallett, che venerdì all’ora di pranzo sarà chiamato al non semplice compito di ridurre a trenta la rosa per i Mondiali e per le due partite di preparazione che il prossimo mese vedranno gli Azzurri sfidare il Giappone al Manuzzi di Cesena sabato 13 agosto e la Scozia una settimana più tardi al Murrayfield Stadium di Edinburgo. Questi i trentasei Azzurri da cui, venerdì, il CT Mallett sceglierà i trenta convocati per i Mondiali “Nuova Zelanda 2011”: Piloni Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 76 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 4 caps) Alberto DE MARCHI (MPS Aironi, esordiente) Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 86 caps) Salvatore PERUGINI (MPS Aironi, 80 caps) Tallonatori Tommaso D’APICE (MPS Aironi, esordiente)* Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 37 caps) Fabio ONGARO (MPS Aironi, 76 caps) Seconde linee Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 19 caps) Marco BORTOLAMI (MPS Aironi, 84 caps) Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Aironi, 52 caps) Joshua FURNO (MPS Aironi, esordiente)* Quintin GELDENHUYS (MPS Aironi, 21 caps)? Cornelius VAN ZYL (Benetton Treviso, esordiente) Flanker/N.8 Robert Julian BARBIERI (Benetton Treviso, 14 caps) Mauro BERGAMASCO (84 caps) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 10 caps) Sergio PARISSE (Stade Francais, 77 caps) - capitano Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 8 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 52 caps) Mediani di mischia Pablo CANAVOSIO (36 caps) Edoardo GORI (Benetton Treviso, 3 caps)* Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 4 caps) Mediani d’apertura Riccardo BOCCHINO (Estra I Cavalieri Prato, 6 caps)* Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 9 caps) Luciano ORQUERA (MPS Aironi, 22 caps) Centri/Ali/Estremi Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 6 caps)* Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris, 81 caps) Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 66 caps) Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 21 caps) Andrea MASI (MPS Aironi, 60 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 28 caps) Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso, esordiente)* Matteo PRATICHETTI (MPS Aironi, 22 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 12 caps) Giulio TONIOLATTI (MPS Aironi, 5 caps) *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato"

