L'ITALRUGBY A PARMA INCONTRA ENRICO RUGGERI E LA NAZIONALE CANTANTI

di Redazione 18/05/2011

[gallery] L'ITALRUGBY A PARMA INCONTRA ENRICO RUGGERI E LA NAZIONALE CANTANTI Grande è l’attesa a Parma per la “Partita del cuore 2011” in programma allo stadio Tardini lunedì 30 maggio alle ore 21,10. E proprio in previsione di questa serata condita di sport e spettacolo ieri sera il presidente della Nazionale cantanti Enrico Ruggeri si è incontrato con gli azzurri di rugby in ritiro a Parma dove hanno iniziato la preparazione in vista dei campionati del mondo in programma in settembre in Nuova Zelanda. Durante la visita il vice-capitano degli azzurri Leonardo Ghiraldini ha consegnato a Ruggeri la maglia della Nazionale di rugby ed ha ricevuto in cambio quella della Nazionale dei cantanti. L’incontro verrà trasmesso in diretta da Rai 1 con la conduzione di Fabrizio Frizzi e, quest’anno, si svolgerà con un triangolare tra la Nazionale cantanti, il Telethon Team e la Nazionale Parlamentari. Per la Nazionale cantanti hanno fra gli altri aderito Enrico Ruggeri, Claudio Baglioni, Luca Barbarossa, Paolo Belli e Gigi D’Alessio, mentre scenderanno in campo anche i piloti Fernando Alonso, Felipe Massa e Giancarlo Fisichella e l’attore Raoul Bova. L’incontro ha scopo benefico e l’incasso raccolto per la gara in programma al Tardini verrà devoluto alle associazioni “Vinci la sla” di Francesco Canali e Acav Parma che supporta le donne vittime di abusi.

