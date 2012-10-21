L'ITALRUGBY AI FORI IMPERIALI, POI RADUNO VRRSO I CARIPARMA TEST MATCH

NAZIONALE IN RADUNO A ROMA PER PREPARARE IL NOVEMBRE INTERNAZIONALE PER GLI AZZURRI DI BRUNEL PRIMA TAPPA VERSO I CARIPARMA TEST MATCH Roma – La Nazionale Italiana Rugby si è radunata questo pomeriggio presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma, primo momento di avvicinamento ai Cariparma Test Match di novembre che tra il 10 ed il 24 novembre vedranno gli Azzurri allenati da Jacques Brunel affrontare Tonga al Rigamonti di Brescia, gli All Blacks campioni del mondo all’Olimpico di Roma e l’Australia a Firenze. A fare da prologo al raduno di questa sera – da domani mattina Parisse e compagni inizieranno a lavorare sul campo – una delegazione di giocatori composta dal vice-capitano Leonardo Ghiraldini, Alessandro Zanni, Simone Favaro e Tommaso Benvenuti ha partecipato all’SPQR Sport Day a Via dei Fori Imperiali, primo di una serie di appuntamenti di promozione dei Cariparma Test Match che vedranno i giocatori impegnati nelle prossime settimane nelle tre città sedi di gara. All’ombra del Colosseo, i quattro Azzurri hanno firmato autografi e si sono intrattenuto con i tifosi di tutte le età presso lo stand della FIR, facendo provare ai più giovani tra i fans presenti anche la sensazione di una touche ed il placcaggio con l’apposito sacco. Da domani a mercoledì, via agli allenamenti sul campo per iniziare a preparare il piano di gioco per i Cariparma Test Match 2012. Questi i trentuno atleti da questa sera in raduno a Roma: Avanti Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 24 caps) Mauro BERGAMASCO (Zebre Rugby, 92 caps) Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 88 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 13 caps) Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 2 caps) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 16 caps) Simone FAVARO (Benetton Treviso, 13 caps)* Joshua FURNO (Narbonne, 5 caps)* Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 30 caps) Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 45 caps) Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 2 caps) Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 95 caps) Francesco MINTO (Benetton Treviso, esordiente) Sergio PARISSE (Stade Francais, 88 caps) – capitano Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 10 caps) Michele RIZZO (Benetton Treviso, 5 caps) Ratu Manoa Seru VOSAWAI (Benetton Treviso, 9 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 66 caps) Trequarti Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 20 caps)* Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris, 87 caps) Tobias BOTES (Benetton Treviso, 5 caps) Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 17 caps) Gonzalo CANALE (La Rochelle, 77 caps) Edoardo GORI (Benetton Treviso, 16 caps) Tommaso IANNONE (Benetton Treviso, esordiente)* Andrea MASI (London Wasps, 69 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 38 caps) Luca MORISI (Benetton Treviso, 2 caps)* Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 27 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 20 caps) Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 7 caps)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia