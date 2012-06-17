L'ITALRUGBY VOLA AD HOUSTON, SABATO ULTIMA TAPPA DEL TOUR
di Redazione
17/06/2012
L’ITALRUGBY VOLA AD HOUSTON, SABATO ULTIMA TAPPA DEL TOUR GLI AZZURRI PER LA PRIMA VOLTA FANNO VISITA AGLI STATI UNITI Houston (Stati Uniti) – Dopo aver trascorso ieri una giornata di riposo e divertimento, con una gita alle cascate del Niagara a cui ha preso parte la squadra pressochè al completo, l’Italrugby allenata da Jacques Brunel ha lasciato oggi Toronto – dove venerdì sera Castrogiovanni e compagni hanno superato il Canada – ed è atterrata nel tardo pomeriggio italiano a Houston, megalopoli texana di circa undici milioni di abitanti dove sabato sera, al BBVA Compass Stadium (ore 19.30 locali, 2.30 del 24 giugno in Italia) gli Azzurri concluderanno il tour estivo affrontando gli Stati Uniti, ieri vittoriosi a Glendale contro la Georgia per 36-20. Quello di Houston sarà il quarto scontro diretto tra le due Nazionali, che si sono sfidate la prima volta nel 1991 ad Otley, in Inghilterra, e successivamente a Biella nel 2005 e lo scorso settembre a Nelson, in Nuova Zelanda, durante l’ultima edizione della Rugby World Cup. L’Italia ha sempre vinto (27-10 il risultato finale dell’ultimo precedente) e fa visita per la prima volta alle Eagles, che prima del successo sulla Georgia della scorsa settimana erano state battute di misura, 28-26, dal Canada. Dopo l’arrivo in Texas gli Azzurri si sono trasferiti all’Hilton Medical Congress Center, l’albergo messo a disposizione da USA Rugby, dove hanno effettuato una seduta defatigante di piscina. Da domani via agli allenamenti sul campo, mentre mercoledì il CT Brunel annuncerà la formazione per la sfida di sabato sera. Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico ) [SUBSCRIPTIONS]
Redazione