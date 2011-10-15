Home Senza categoria Live From The Field

di Redazione 15/10/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 24 del 15.10.2011 FEMI CZ VEA ROVIGO - MARCHIOL MOGLIANO : ANNUNCIATA LA FORMAZIONE Domenica al Battaglini (ore 15,00) è in arrivo il Marchiol Mogliano per il primo incontro casalingo del campionato di Eccellenza 2011-2012. La Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta è chiamata ad una prova convincente dopo la prestazione dell'esordio deludente sotto molti aspetti. Polla Roux si aspetta, dai suoi giocatori, disciplina, impegno e concentrazione, pulizia nei punti d'incontro, velocità e continuità nelle diverse fasi di gioco. I tifosi sono chiamati ad essere vicini alla squadra fin da questi primi incontri. La squadra deve rispondere dimostrando che ha messo a frutto i consigli del tecnico ed il lavoro svolto. Questa la formazione annunciata: Basson; Pavan, Pace, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Zanirato Michele; Barry, Cristiano, Persico; Montauriol, Tumiati; Lombardi, Mahoney (cap.), Marsh. A disposizione: Giazzon, Ravalle, Barion, De Marchi, Wilson, Bustos, Pedrazzi, Boccalon. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

