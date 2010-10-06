Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Live From The Field

Redazione Avatar

di Redazione

06/10/2010

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 33 del 06.10.2010 Non ancora definita l'entità dell'infortunio di Legora Il mediano argentino Juan Cruz Legora, dopo la distorsione al ginocchio sinistro patita nel corso dell'incontro con il Futura Park Rugby Roma Olimpic di sabato scorso, sarà sottoposto ad approfondito esame diagnostico ed alla successiva visita specialistica per valutare l'entità del danno ed individuare il percorso terapeutico e riabilitativo idoneo a rimettere il giocatore a disposizione della squadra. Dopo la visita specialistica seguirà altro comunicato. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI II GIORNATA

Articolo Successivo

Sul canale satellitare Sky 941 Trasmissione sul rugby di A1

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019