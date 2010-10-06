Live From The Field
di Redazione
06/10/2010
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 33 del 06.10.2010 Non ancora definita l'entità dell'infortunio di Legora Il mediano argentino Juan Cruz Legora, dopo la distorsione al ginocchio sinistro patita nel corso dell'incontro con il Futura Park Rugby Roma Olimpic di sabato scorso, sarà sottoposto ad approfondito esame diagnostico ed alla successiva visita specialistica per valutare l'entità del danno ed individuare il percorso terapeutico e riabilitativo idoneo a rimettere il giocatore a disposizione della squadra. Dopo la visita specialistica seguirà altro comunicato. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
