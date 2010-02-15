Home Senza categoria Livorno 12-10 battuto a San Donà. Meta ingiustamente annullata.

Livorno 12-10 battuto a San Donà. Meta ingiustamente annullata.

di Redazione 15/02/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ingiusta sconfitta sulle rive del Piave per il Livorno Rugby nel recupero dell'undicesima giornata, ultima del girone di andata, di serie A1. A San Donà, i biancoverdi, incerottati e incompleti, hanno ceduto 12-10. I labronici, in virtù della sconfitta incassata con un margine inferiore alle otto lunghezze, guadagnano un punto in classifica, conservano la settima piazza e mantengono a debita distanza la zona retrocessione. Ma, per, il gioco espresso, in terra veneta, i ragazzi di coach Prima avrebbero meritato di più. Decisivo, nell'economia della gara, una meta inspiegabilmente annullata al terza linea centro ospite Griffiths. Una meta che, se convalidata, avrebbe permesso ai biancoverdi di imporsi. Il Livorno Rugby ha siglato una meta con l'esperto tre quarti Valerio Ubaldi e cinque punti di piede, con il talentuoso mediano di apertura Riccardo Squarcini. Nel corso della gara, la squadra labronica ha perso per infortunio Giacomo Bernini, Andrea Saccà e Willem Reitsma. In particolare il malanno al ginocchio di quest'ultimo appare piuttosto serio. Domenica prossima il Livorno Rugby ospiterà il Noceto, che che per effetto della sconfitta interna di quest'oggi con la Lazio, ha perso il primato in graduatoria. I parmensi sono ora secondi. Per il Livorno Rugby, che pure a Noceto, nella gara di andata, strappò un favoloso pareggio, si preannuncia una partita molto dura.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp