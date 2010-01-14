Home Senza categoria Livorno a Roma senza Reitsma. Con Milano si gioca di sabato.

Livorno a Roma senza Reitsma. Con Milano si gioca di sabato.

di Redazione 14/01/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

LIVORNO. Mancherà anche il trequarti Willem Reitsma domenica prossima, sul campo della Lazio. Il valido giocatore biancoverde si è procurato, in occasione della sfida casalinga della settimana scorsa, in casa con Udine, un infortunio al gomito. Reitsma dovrebbe smaltire il suo malanno in tempo, per poi mettersi a disposizione di coach Prima nella successiva partita di campionato, fissata per sabato 23 (calcio d'inizio alle 15) contro l'Amatori Milano. La squadra meneghina (la società più blasonata nel panorama della palla ovale italiana, in virtù dei 17 scudetti vinti) ha infatti accettato la richiesta dei labronici di giocare la gara in anticipo. Si eviterà la concomitanza con Livorno-Napoli di calcio, gara considerata ad alto rischio dall'Osservatorio del Viminale. La Prefettura non avrebbe permesso di giocare in contemporanea con la partita di calcio, l'incontro di rugby sul campo 'Montano'. Domenica 17, sul terreno capitolino dell'Acqua Acetosa, contro i locali della Lazio (terzi in classifica ed intenzionati a salire nel campionato maggiore), Luca Battagello dovrebbe slittare al centro, in sostituzione di Reitsma, con inserimento di Antraciti all'ala. Per il resto - date le assenze degli infortunati di lungo corso Mazzantini e Griffiths -, fiducia al quindici che nell'ultimo turno ha liquidato Udine. Questo cioè il probabile schieramento labronico, a Roma: Reily; Ubaldi, Battagello L., Martinucci, Antraciti; Squarcini R., Battagello F.; Bernini G., Saccà A., Cortesi; Squarcini E., Cazzola; Burke, Salvi, Lovotti.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp