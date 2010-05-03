Home Senza categoria Livorno cede con il San Donà. Per i labronici una stagione positiva.

di Redazione 03/05/2010

LIVORNO. La positiva stagione del Livorno Rugby si chiude con una sconfitta casalinga. Contro il più motivato Orved San Donà, i labronici, nella circostanza in tenuta blu, hanno commesso troppi errori evitabili e si sono arresi 14-23. Livorno ha siglato due mete (entrambe firmate dal trequarti centro Willem Reitsma) e due trasformazioni (autore l'apertura Riccardo Squarcini). Per il San Donà tre mete, condite da un drop, un piazzato ed una trasformazione. I veneziani, con il successo colto al 'Montano' si assicurano il quinto posto. L'Orved ha infatti raggiunto il Giunti Firenze, scavalcandolo in virtù degli scontri diretti favorevoli. Livorno gioca un discreto primo tempo, ma sul finire della frazione incassa la meta che consente agli antagonisti di presentarsi all'intervallo in vantaggio 7-8. Nella ripresa crescono gli ospiti, mentre i padroni di casa appaiono in difficoltà. Sia pur con la complicità delle sbavature dei livornesi, i sandonatesi concretizzano il proprio lavoro, realizzando due nuove mete e cinque punti di piede (7-23 al 74'). La meta finale di Willem Reitsma serve ai locali solo a rosicchiare il margine. Conti alla mano, anche con un passivo inferiore alle otto lunghezze i ragazzi di Prima non sarebbero riusciti a conservare la settima piazza. Livorno, che ha ben presto messo al sicuro la salvezza (e in una stagione caratterizzata dalle amare retrocessioni di alcune delle più titolate squadre cittadine - Livorno Calcio, Picchi Calcio e Seralwell Basket femminile - non è un risultato di poco conto...), chiude il torneo sull'ottavo gradino di classifica. Il ruolino è di sette successi (uno esterno), un pareggio (sul campo del Noceto, che poi ha chiuso il campionato al primo posto) e quattordici sconfitte (cinque riemediate sul campo amico). FABIO GIORGI Il tabellino dell'ultima gara di campionato. LIVORNO RUGBY – ORVED SAN DONA’ 14-23 MARCATORI: nel pt (7-8) 9' cp Mucelli, 21' m. Reitsma W. tr. Squarcini R. (L), 41' m. Bressan; nel st 6' drop Dotta, 8' m. Cibin, 34' m. e tr. Dotta, 36' m. Reitsma W. tr. Squarcini R. (L). LIVORNO: Neri (5' st Burani); Antraciti, Reitsma W., Martinucci, Battagello L.; Squarcini R., Mazzantini M.; Griffiths, Saccà A. (34' st Brancoli G.), Cortesi; Bernini G. (5' st Squarcini E.), Cazzola; Burke, Pracchia (5' st Bufalini), Lovotti. In panchina: Battagello F., Chiesa T., Gambini, Lazar. All.: Prima. ORVED SAN DONA': Secco; Bressan, Cibin (40' st Iovu), Trevisan, Florian (38' st Todini); Dotta, Mucelli (21' st Zanet); Saifoloi, Dartora (38' st Bacchin), Edwards; Gumiero, Venturato; Filippetto (29' st Mazzon), Bincoletto, Ceneda (38' st Vian). In panchina: Pesce, Di Maggio. All.: Wright. ARBITRO: Boaretto di Rovigo. NOTE: cartellino giallo per Saccà (L) al 24' st. In classifica 0 punti per Livorno, 4 per il San Donà.

