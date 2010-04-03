Home Senza categoria Livorno-Colorno si giocherà regolarmente domenica 11 aprile

di Redazione 03/04/2010

LIVORNO. E' ufficiale: il prossimo incontro di campionato del Livorno Rugby verrà disputato di domenica e non verrà anticipato al sabato. Nonostante la contemporaneità con Livorno-Udinese di calcio, la partita casalinga dei biancoverdi del Blugeo Colorno si giocherà domenica 11 aprile alle ore 15,30, così come indicato nel calendario di serie A1 originale. La Prefettura non ha posto divieti alla disputa della gara al 'Montano' nel corso del pomeriggio. Anche se non mancheranno disagi per atleti e tifosi biancoverdi, visto che nella zona dell'impianto 'Montano' transiteranno i supporters dell'Udinese, poi sistemati nel cosiddetto 'formaggino' dello stadio 'Picchi', nello spicchio riservato agli ospiti, nella curva sud, a fianco della gradinata. Sul piano tecnico, la possibilità di avere un giorno in più a disposizione per preparare la gara non dispiace al Livorno Rugby, che salterà l'allenamento del giorno di Pasquetta e potrebbe contare anche sui rientri di Willem Reitsma e Riccardo Squarcini, acciaccati. I due talentuosi atleti sono alle prese rispettivamente con un problema al ginocchio destro ed alla caviglia sinistra, ma potrebbero anche recuperare in tempo. Quella con i parmensi del Colorno è una gara importante, non tanto per la classifica, quanto per dare lustro al torneo. Finora, contro le grandi del campionato (Noceto, Lazio, Mogliano e, appunto, Colorno), i biancoverdi non hanno ottenuto alcun successo. Il bilancio contro le formazioni in lotta per l'accesso ai playoff promozione è di un pareggio (a Noceto) e sei sconfitte. E' l'ultima occasione per i biancoverdi (che anche l'anno scorso, contro le quattro 'regine' non racimolarono alcuna vittoria) per diventare arbitri della battaglia al vertice. Telemondo darà la possibilità di 'studiare' le caratteristiche dei parmensi, trasmettendo mercoledì 7 aprile alle ore 19 la partita di andata dello scorso 29 novembre. Dopo la pausa della Pasqua, il campionato di A1 vivrà, tutto d'un fiato, lo sprint finale. Dopo la partita con il Colorno, i biancoverdi saranno di scena a Brescia (il 18) e poi, nei due fine settimana successivi, ospiteranno Firenze e San Donà. L'obiettivo è quello di difendere la settima piazza e chiudere con il sorriso una stagione più ricca di soddisfazioni che di amarezze. FABIO GIORGI

