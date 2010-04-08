Livorno contro il Colorno con Mazzantini apertura
di Redazione
LIVORNO. Appare molto difficile l'impiego, domenica nel match casalingo con il Blugeo Colorno, di Riccardo Squarcini, alle prese con una caviglia dolorante. Il valido mediano di apertura proverà a stringere i denti ed a scendere in campo, ma la sensazione è che le possibilità di poterlo utilizzare regolarmente siano ridotte al lumicino. Meglio non rischiarlo e dargli il tempo di riprendere una buona condizione, in vista della successiva partita, il 18 aprile a Brescia. Come apertura dovrebbe 'adattarsi' l'allenatore-giocatore Matteo Mazzantini, che si incaricherà pure dei calci da fermo. Come mediano di mischia, in luogo dello stesso Mazzantini, dovrebbe essere schierato il giovanissimo Tito Chiesa (o Fabio Battagello). Sui trequarti certe le assenze, per acciacchi vari di Renato Burani (problemi ad un gomito: la sua sfortunata stagione, condizionata da un lungo malanno alla spalla, è già conclusa), Luca Battagello, Gabriele Esposito, Alberto Neri e Willem Reitsma. Il tutto senza contare i lungodegenti Erik Reitsma e Nicola Lecci. In dubbio anche Andrea Antraciti. Come centro potrebbe trovar spazio Giacomo Brancoli, il giovane che finora, a livello di prima squadra, ha sempre giocato in mischia. La linea arretrata si dovrebbe comporre di Gabriele Biagiotti estremo, Fabio Battagello ed Ubaldi alle ali e di Martinucci e Giacomo Brancoli (o Gambini) centri. In mischia, un solo punto interrogativo, legato alle condizioni fisiche del giovane seconda linea Cazzola, che nell'allenamento svoltosi, insieme alla rappresentativa dell'Accademia del Rugby, mercoledì, al Centro Coni di Tirrenia, ha rimediato una distorsione alla caviglia. La probabile composizione del pacchetto: Griffiths, Cortesi e Andrea Saccà in terza linea, Enrico Squarcini e Cazzola (o Giacomo Bernini) in seconda linea, Lovotti e Burke piloni e Salvi tallonatore. Il via del match è fissato alle 15,30. Arbitrerà Navarra di Udine. Per vincere contro i parmensi occorrerà anche l'apporto del pubblico.
