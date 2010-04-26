Home Senza categoria Livorno doma il Firenze: derby toscano a strisce biancoverdi.

Livorno doma il Firenze: derby toscano a strisce biancoverdi.

di Redazione 26/04/2010

LIVORNO. Grazie ad una prova autoritaria, ricca di personalità, il Livorno Rugby batte nel derby toscano il Giunti Firenze 23-10 e torna sul settimo gradino di classifica. Labronici su di giri, capaci di esprimersi nella 'partita dell'anno' (una gara importantissima non per interessi di classifica ma per motivi di campanile) ad alti livelli. Sul piano dell'intensità è stata la miglior gara stagionale. 'Man of the match' il capitano dei locali Matteo Mazzantini, che stavolta non si è dovuto 'dividere' fra i compiti di allenatore e giocatore. Sulla panchina, dopo un'assenza per malattia di tre settimane, è tornato infatti a sedersi Guglielmo Prima. Livorno ha sempre tenuto in mano le redini del gioco, andando a segno con le mete del pilone destro irlandese Burke, di forza, nel primo tempo, e del centro Willem Reitsma (al suo rientro), in agilità, nella ripresa. L'apertura Riccardo Squarcini, tornato in campo dopo aver saltato due gare per un infortunio alla caviglia destra, ha firmato 13 punti di piede. Sabato prossimo, nell'anticipo dell'ultima giornata di A1, i biancoverdi ospiteranno il San Donà. Il tabellino del derby vinto dai biancoverdi. LIVORNO – GIUNTI FIRENZE 23-10 (p.t. 13-0) MARCATORI: nel pt 11’ e 33’ cp Squarcini R., 35’ m. Burke tr. Squarcini R.; nel st 11’ cp Squarcini R., 31’ m. Rios (Fir.), 36’ m. Reitsma W. tr. Squarcini R., 42’ m. Gambineri (Fir.). LIVORNO: Neri; Antraciti, Reitsma W., Martinucci, Battagello L.; Squarcini R., Mazzantini M.; Griffiths, Saccà A. (27’ st Brancoli G.), Cortesi; Squarcini E. (2’ st Bernini G.), Cazzola; Burke, Salvi, Lovotti. In panchina: Bufalini, Pracchia, Chiesa T., Burani, Gambini, Lazar. All.: Prima. GIUNTI FIRENZE: Lo Valvo; Jarvis (38’ st Rosignoli), Rios, Sordini (1’ st Rodwell), Nava; Falleri (19’ st Beretta), Morace (cap.); Ben Taler, Moss (12’ st Fantoni), Gagliardi (38’ pt Gambineri); Parri, Nuti (27’ st Zanieri); Chiostrini, Fanelli, Lunari (2’ st Fortunati Rossi). In panchina: Di Stefano.All.: Ghelardi. ARBITRO: Falzone di Padova. NOTE: cartellino giallo (32’ st) per Lunari (Fir.). Espulso per proteste al 21’ st l’allenatore del giunti Ghelardi. In classifica 4 punti per Livorno, 0 per Firenze.

