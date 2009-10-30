Home Senza categoria Livorno domani a Piacenza per il salto di qualità

Livorno domani a Piacenza per il salto di qualità

di Redazione 30/10/2009

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

LIVORNO. Il Livorno Rugby è chiamato al salto di qualità. La squadra biancoverde è di scena oggi pomeriggio alle 15,30 (arbitro Meanti di Crema), sul terreno del Piacenza. L'incontro, valido per la sesta giornata del torneo di serie A1, è stato anticipato al sabato, per evitare la concomitanza con Lyons Piacenza - Cus Verona di serie A2, che si gioca regolarmente domani alle 14,30. Le due partite sono in programma al campo Beltrametti, impianto 'storico' della palla ovale italiana, situato a fianco dello stadio Garilli. E', quello odierno, un match alla portata dei ragazzi di Guglielmo Prima. Il Piacenza, che pure può contare su una mischia piuttosto solida, non è più quella formazione temibile protagonista, fino a due anni fa, nella lotta al vertice della categoria. Gli emiliani si sono notevolmente rinnovati nel corso dell'ultima estate. Squadra valida, ma ancora inesperta. Nelle prime cinque fatiche, i piacentini allenati da Claudio Franchi hanno raccolto solo sei punti, frutto di una vittoria (in casa con la Lazio due settimane fa) e quattro sconfitte (tre delle quali in trasferta). I biancorossi sono attualmente terz'ultimi, insieme al San Donà, con una lunghezza di margine sul Badia e quattro sul fanalino di coda Brescia. Il probabile schieramento piacentino per la sfida di oggi pomeriggio Peens; Locatelli, Gabba, G.Franchi, Forte; Jericevich, Dusi; Michetti, Fornari, Rancati; Baracchi, Spies; Cò, Berzieri, Rizzetti. Livorno, alla sua quarta gara in trasferta del torneo (dopo il match pareggiato a Noceto domenica scorsa è la seconda partita di fila da giocarsi in terra emiliana) dovrebbe contare sul rientro dell'estremo australiano Reily, che, dopo aver debuttato tre settimane fa a Milano, ha dovuto fare i conti un problema muscolare alla coscia destra ed ha saltato le sfide con Badia e Noceto. Più difficile appare l'impiego del pilone irlandese Burke, che ha riportato sei giorni fa, durante il riscaldamento pre-gara, una contrattura alla spalla. Al suo posto, ancora una volta, il giovane Bufalini, bravo ed autoritario a Noceto. Il seconda linea Cazzola è sempre di scena in Portogallo, con la nazionale under 20, per gli europei di categoria. Nel ruolo di ala destra si giocano il posto da titolare Antraciti, Fabio Battagello e Ubaldi (che sarebbe confermato come estremo se Reily non fosse ancora pronto). Per il resto schieramento labronico delineato: rispetto alla formazione brillante protagonista con Badia e Noceto non sono previste novità. Il Livorno Rugby, sulle rive del Po, si dovrebbe presentare con: Riley (o Ubaldi); Antraciti (o Battagello F. o Ubaldi), Martinucci, Reitsma W., Battagello L.; Squarcini R., Mazzantini M.; Griffiths, Saccà A., Cortesi; Squarcini E., Bernini G.; Bufalini, Salvi, Lovotti. Oggi alle 15, altro anticipo: al 'Padovani', il Firenze ospita la Mantovani Lazio. I gigliati sono quarti con 16 punti, i capitolini quinti a quota 14, Livorno è sesto con 13 punti. Insomma: con un successo i biancoverdi guadagnerebbero almeno una posizione. Il tutto ad una settimana dall'incontro casalingo con il Mogliano, dagli addetti ai lavori considerata la squadra più forte del campionato. Dopo l'impegno dell'8 novembre, la serie A1 si fermerà per tre settimane, in omaggio ai prestigiosi test match dell'Italia con Nuova Zelanda e Sud Africa. FABIO GIORGI

Condividi Facebook Twitter Whatsapp