Livorno nei guai: per problemi muscolari è indisponibile Reily

di Redazione 14/10/2009

LIVORNO. Rinviato l'esordio casalingo dell'estremo Nick Reily. Il fuoriclasse australiano, a disposizione del Livorno Rugby solo dalla scorsa settimana, si è procurato uno stiramento alla coscia destra. Dovrà restare ai box per quindici giorni. Salterà sicuramente la non facile sfida interna di dopo domani (si gioca in anticipo sabato alle 17) con i rodigini del Badia e, salvo recuperi prodigiosi, pure l'incontro di domenica 25, a Noceto. Coach Prima spera di poterlo riproporre nel turno successivo, in agenda sabato 30 a Piacenza. Per vederlo sul 'Montano', gli sportivi labronici dovranno attendere l'8 novembre, in occasione della partita con il Mogliano. Dopo domani, contro il Badia - che al pari del Livorno proviene da due sconfitte, ma che è da considerare una delle squadre più valide dell'intero torneo di A1 -, mancherà, sempre per problemi muscolari, il giovane seconda linea Cazzola, che già aveva saltato la gara di domenica scorsa a Milano. Rispetto alla brutta prova offerta in terra meneghina, è prevista una sola novità: come estremo dentro Ubaldi in luogo di Reily. Questo il probabile quindici biancoverde: Ubaldi, Antraciti, Martinucci, Reitsma W., Battagello L., Squarcini R., Mazzatini, Griffiths, Cazzola, Saccà A., Squarcini E., Bernini G., Burke, Salvi, Lovotti. FABIO GIORGI

