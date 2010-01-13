Home Senza categoria Livorno: per la seconda trasferta di fila arbitra un britannico

Livorno: per la seconda trasferta di fila arbitra un britannico

di Redazione 13/01/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

LIVORNO. Sarà lo scozzese Cammyrudki l'arbitro della partita valida per la tredicesima giornata, seconda di ritorno di A1, fra Mantovani Lazio e Livorno Rugby. L'incontro, in programma presso l'impianto capitolino dell'Acqua Acetosa (ingresso gratuito per i tifosi), comincerà alle ore 15, cioè 30' più tardi rispetto alle altre gare del torneo. Di fatto è la seconda trasferta di fila dei biancoverdi arbitrata da un fischietto britannico. L'ultima partita del 2009 (il 13 dicembre) dei labronici, il derby di Firenze, fu (ottimamente) arbitrata dall'inglese Vertigan. La gara di Roma si preannuncia molto dura per il Livorno Rugby, che finora in trasferta ha ottenuto solo una vittoria (a Udine, nella prima giornata) ed un pareggio (alla quinta, con il Noceto). La Lazio è terza in classifica a quota 38 punti ed ha i mezzi per giocarsi alla pari con le altre 'big' del torneo l'ingresso nei playoff promozione (fase alla quale accedono le prime tre). Livorno è settima (23 punti) e vuole conservare il buon margine (12 punti) sulla zona a rischio. Finora contro le migliori formazioni del campionato, i biancoverdi hanno sempre giocato gare ricche di contenuti, indipendentemente dai risultati finali. A Roma, i biancoverdi dovrebbero presentarsi con lo stesso schieramento che, domenica scorsa, ha battuto, 13-3, la diretta concorrente Udine. Ancora assenti gli infortunati Griffiths e Mazzantini, coach Prima dovrebbe affidarsi a questo quindici: Reily, Ubaldi, Reitsma W., Martinucci, Battagello L., Squarcini R., Battagello F., Bernini G., Saccà A., Cortesi, Cazzola, Squarcini E., Burke, Salvi, Lovotti. FABIO GIORGI

Condividi Facebook Twitter Whatsapp