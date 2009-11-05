Livorno perde per squalifica il tallonatore Salvi

LIVORNO. Jonathan Piers Salvi, espulso al 42' della ripresa nell'anticipo di sabato scorso a Piacenza, è stato squalificato per tre settimane, dal 2 al 22 novembre. Per effetto della pausa osservata nel campionato di A1 in omaggio ai prestigiosi test match autunnali dell'Italia, il tallonatore australiano salterà solo una partita, quella di domenica prossima in casa con il Mogliano. Salvi, che a Piacenza ha rimediato il cartellino rosso per un placcaggio pericoloso, sarà a disposizione di coach Prima nel successivo impegno di campionato, il 29 sul campo dell'attuale capolista Colorno. Contro il Mogliano, fra due giorni (calcio d'inizio alle 14,30, arbitro Laube di Monza), servirà un Livorno Rugby caricato a mille. Solo con una prova ricca di orgoglio, sarà possibile fermare la marcia dei veneti, da quasi tutti gli addetti ai lavori considerati la squadra più forte del girone. Il Mogliano – che può contare su due vecchie conoscenze dei tifosi livornesi: il trequarti ala Fabrizio Del Bubba e il terza linea Stefano Saviozzi – proviene da cinque vittorie di fila ed è, dopo sei turni, secondo in classifica. FABIO GIORGI