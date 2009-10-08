Home Senza categoria Livorno pronto per la trasferta a Milano

di Redazione 08/10/2009

LIVORNO. Nick Reily giocherà regolarmente domenica al Giuriati di Milano. Per il ventinovenne estremo australiano, sbarcato all'aeroporto Galilei di Pisa appena mercoledì, si tratterà dell'esordio assoluto nel campionato italiano. Reily è stato tesserato ufficialmente nella giornata di ieri. Contro l'Amatori Milano, dunque, novità importanti nella linea arretrata del Livorno Rugby. L'innesto di Reily potrebbe comportare qualche cambiamento tattico. Non è da escludere che Ubaldi venga spostato all'ala. Di fatto Luca Battagello, lo stesso Valerio Ubaldi e Andrea Antraciti si giocano le maglie numero undici e numero quattordici. A parte i ruoli di ala, per il resto, pochi sono i dubbi sulla formazione biancoverde. Conferme come trequarti centro per Willem Reitsma e Nicola Martinucci, conferma all'apertura di Riccardo Squarcini e conferma come mediano di mischia del capitano Matteo Mazzantini. Nel pacchetto, rispetto alla buona prova offerta domenica scorsa in casa con la Lazio, è prevista una sola novità. Sicura appare la defezione, per problemi muscolari, del giovane seconda linea Filippo Cazzola (un ragazzone classe '90, attivo anche all'Accademia del Rugby, al Centro Coni di Tirrenia). Al suo posto spazio ad Enrico Squarcini. Pertanto questa la composizione del reparto avanzato: Adrian Griffiths, Andrea Saccà e Sergio Cortesi terze linee, Enrico Squarcini e Giacomo Bernini seconde, Andrea Lovotti e Royce Burke Flynn piloni, Jonathan Salvi tallonatore. Questo il probabile schieramento dell'Amatori Milano: Sandri, Monteaguido, Montanelli, Garcia, Opini, Harvey, Cavalleri, Bergamin, Ricciardo, Mereghetti, La Gioiosa, Cipolla, Carera, Pallaro, Vaghi. La squadra meneghina di Marcello Cuttitta occupa attualmente l'ultimo gradino in classifica, con un solo punto all'attivo. Ha perso, di misura, quasi a fil di sirena, in casa con il Badia Polesine ed ha ceduto in modo più netto (33-20) a Mogliano. Per scelta tecnica, non è stato impiegato a Mogliano, il mediano di mischia labronico (in forza al Livorno Rugby fino allo scorso anno) Federico Bellini, che viceversa era stato schierato titolare con il Badia. L'Amatori Milano è una squadra espertissima in prima linea: Vaghi e Carera sono giocatori già presenti nel club nel periodo d'oro, nei primi anni '90, quando la formazione ambrosiana dominava la scena nazionale, dividendosi titoli e successi con la Benetton Treviso. Poi il crollo, la ripartenza dalle categorie inferiori e, dal 2008 - tramite ripescaggio - il ritorno in A1. Nelle prime due giornate del campionato in corso ha affrontato due squadre - le uniche due rappresentative venete - di spessore. E', quella milanese, una discreta compagine, in grado di mettere in difficoltà chiunque. Una formazione solida, coriacea, ma non certo trascendentale. Confermandosi sugli alti livelli di gioco espressi a Udine e domenica scorsa in casa con la Lazio, il Livorno Rugby può conquistare al 'Giuriati' una preziosa vittoria. L'innesto di Reily può far compiere a tutto il quindici di Guglielmo Prima il sospirato salto di qualità. La mischia è già all'altezza della situazione ed i mediani titolari sono fra i migliori in circolazione. Ora che anche la linea dei trequarti può contare su un leader esperto, la squadra non ha punti deboli. Assestarsi a metà classifica non appare un compito proibitivo. FABIO GIORGI

