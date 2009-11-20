Livorno Rugby: buon galoppo, ma Reily si blocca ancora una volta.

LIVORNO. Terzo minuto della gara d'allenamento infrasettimanale con i Lions Amaranto. Piccolo scatto e Nick Reily, l'estremo australiano in forza (si fa per dire....) al Livorno Rugby, alza, per l'ennesima volta, bandiera bianca. Stavolta il trequarti accusa uno stiramento al polpaccio sinistro. Reily era rientrato in campo, nella partitella con gli amaranto, dopo un'assenza di quaranta giorni. Si era bloccato, per un malanno muscolare alla coscia destra, lo scorso 13 ottobre. Dopo aver esordito (senza incantare...) a Milano l'11 ottobre, si era limitato, nelle cinque successive gare, a sedere in tribuna. Ora diventa concreta la possibilità di un suo taglio. Nel suo ruolo non mancano le alternative. Ubaldi sta attraverando un brillante periodo di forma, il giovane Gabriele Esposito ha ottimi mezzi e poi, appena smaltiranno i rispettivi malanni, saranno pronti al rientro Gabriele Biagiotti, Neri e Burani. Il derby amichevole di giovedì, disputato sulla distanza di un'ora (due tempi da 30', arbitro Liperini di Livorno) si è chiuso con il successo dei biancoverdi 10 mete a 3. Per velocizzare le operazioni, non si sono battute le trasformazioni dopo le mete. Affollatissima sia l'infermeria dei biancoverdi, sia l'infermeria degli amaranto. Il Livorno si è presentato con soli 18 elementi, i Lions con 20. Per i biancoverdi, inizialmente, è sceso in campo questo schieramento: Riley; Antraciti, Reitsma W., Battagello L., Battagello F.; Squarcini R., Mazzantini; Cortesi, Salvi, Bernini G.; Vullo, Baroni; Lazar, Bufalini, Lovotti. Entrati anche: Ubaldi, Merlo ed Esposito. La formazione dei Lions: Falcone; Giovannini, Scardino, Pacini F., Masè; Gaetaniello N., Shani M.; Montagnani, Biagi, De Pascale; Shani J., Ciapparelli; Mannucci, Ibraliu, Zaccuri. Entrati: Risaliti, Salvo, Liguori, Siviero, Cannavò. La successione delle mete. Nel primo tempo (5-1): Antraciti, Reitsma W., Giovannini (Lions), Mazzantini, Battagello L. (due volte); nella ripresa: Scardino (Lions), Battagello L., Ubaldi, Reitsma W., Merlo, Shani J. (Lions), Reitsma W.. Il Livorno Rugby, nel prossimo appuntamento di campionato, il 29 novembre a Colorno, dovrà rinunciare all'infortunato Griffiths, alle prese con problemi al ginocchio. In terra emiliana, coach Prima dovrebbe contare sui recuperi di Squarcini E., Burke e Saccà A.. FABIO GIORGI