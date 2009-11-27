Home Senza categoria Livorno Rugby: domenica a Colorno sarà dura

Livorno Rugby: domenica a Colorno sarà dura

di Redazione 27/11/2009

LIVORNO. Di nuovo in sella. Dopo una pausa di tre settimane si riapre il sipario sul campionato di serie A, girone 1 (di fatto l'A1). Questo il quadro completo dell'ottava giornata, in programma domani alle 14,30: Banco di Brescia - Amatori Milano, Mantovani Lazio - Zhermack Badia, Giunti Firenze - Udine, Blugeo Colorno - Livorno Rugby (arbitro Cason di Rovigo), Piacenza Rugby - Vibu Noceto, Orved San Donà - Marchiol Mogliano. Si riparte da questa situazione di classifica: Marchiol Mogliano punti 28; Blugeo Colorno 27; Vibu Noceto 23; Giunti Firenze 22; Mantovani Lazio 20; Amatori Milano 16; Livorno Rugby 15; Piacenza 14; Orved San Donà 11; Udine 10; Zhermack Badia e Rugby Banco di Brescia 6. Per i biancoverdi livornesi l'appuntamento di domani si preannuncia molto duro. Il Colorno è una delle migliori realtà della categoria. I parmensi puntano senza mezzi termini al salto di categoria. Dopo aver ottenuto sei vittorie nelle prime sei gare, il Blugeo ha perso l'imbattibilità nell'ultima giornata, l'8 novembre sul campo romano della Lazio, cedendo 20-14. La squadra emiliana, attualmente seconda con una lunghezza di ritardo dalla capolista Mogliano, è forte in tutti i settori. Formazione quadrata, che bada al sodo. Nelle fila del Colorno milita, fra gli altri, l'estremo scozzese Ross Cook, nelle ultime due annate in forza al Livorno Rugby. I biancoverdi, alle porte di Parma, si presenteranno domani incerottati ed incompleti. Sicura la defezione dell'estremo australiano Reily (ex di turno), che dopo aver esordito in biancoverde a Milano l'11 ottobre, è sempre rimasto in tribuna per problemi fisici. Costretti ai box anche i trequarti Biagiotti, Neri, Lecci e Burani ed il tallonatore Pracchia. Incerte le presenze degli avanti Salvi, Burke, Griffiths, Andrea Saccà ed Enrico Squarcini, alle prese con vari malanni. I dubbi sulla loro presenza verranno sciolti solo in extremis. Difficile dunque ricostruire, alla vigilia, il mosaico della mischia. Ci proviamo, affidandoci a tante parentesi: Bufalini (o Burke), Salvi (o Lazar) e Lovotti in prima linea, Cazzola e Giacomo Bernini (o Enrico Squarcini) in seconda, Andrea Saccà (o Enrico Squarcini), Griffiths (o Giacomo Bernini) e Cortesi in terza linea. Delineati gli altri settori. Mediano di mischia sarà capitan Mazzantini, apertura Riccardo Squarcini. Nella linea arretrata spazio a Martinucci e Willem Reitsma ai centri, a Luca Battagello e Antraciti alle ali e ad Ubaldi estremo. Il Livorno Rugby, nella successiva giornata (la nona) ospiterà il Brescia. La gara - nonostante la contemporaneità con Livorno-Chievo di calcio, con tutte le conseguenze di ordine pubblico del caso - si dovrebbe disputare regolarmente - come da calendario - domenica 6 dicembre alle 14,30. Da scartare l'ipotesi di un anticipo al sabato (Brescia non ha accettato), nè l'ipotesi di spostare a martedì 8 la gara (dopo appena quattro giorni, sabato 12, i biancoverdi giocheranno infatti l'attesissimo derby toscano, a Firenze). Il problema della contemporaneità delle gare casalinghe del Livorno Calcio e degli impegni interni dei biancoverdi si ripeterà anche il 20 dicembre (Livorno-Sampdoria e Livorno Rugby - San Donà) ed il 10 gennaio (Livorno - Parma e Livorno Rugby - Udine). FABIO GIORGI

