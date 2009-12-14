Livorno sconfitto a Firenze. Commento e tabellino.

FIRENZE. Derby amaro per il Livorno Rugby. La sconfitta rimediata Firenze costringe i labronici a cominciare a guardarsi alle spalle. I biancoverdi, che chiuderanno domenica prossima il girone d'andata in trasferta (con il San Donà la partita è in programma in terra veneta e non, come indicato nel calendario originale, sul 'Montano', indisponibile per la contemporaneità con Livorno-Sampdoria e le conseguenze di ordine pubblico del caso) sono ora ottavi e vantano dieci punti di margine sul Brescia, attualmente penultimo. Quella rimediata al 'Padovani', contro i cugini biancorossi, è stata, per i ragazzi di coach Prima la sesta sconfitta stagionale. Nel girone di ritorno i biancoverdi giocheranno sette volte su undici in casa. Non mancano le possibilità di migliorare, nella seconda parte del torneo, il ruolino di marcia. A Firenze, non c'è nemmeno il tempo di iniziare e il Giunti è già in vantaggio. Appena 55" bastano ai biancorossi per andare a bersaglio con un'ottima azione al largo, con Chiostrini che riesce a bucare la difesa livornese: 5-0 (Falleri non trasforma). Nelle prime fasi dell'incontro Firenze è più efficace in touche e più rapido nel posizionamento sui punti d’incontro, Livorno è più manovriero e molto ben organizzato in mischia chiusa. Al 24' rolling moule avanzante del Giunti Firenze che realizza la seconda meta di giornata con Santi (10-0). Il Livorno è in partita e sfruttando la superiorità in mischia chiusa accorcia le distanze con una meta tecnica, trasformata da Riccardo Squarcini (10-7 al 27'). Il giallo a Mazzanti al 31' costa cara al Livorno che subisce la terza meta fiorentina perdendo la mischia, su propria introduzione sui propri 5 metri. Al 33' Morace apre infatti palla per Bastiani che indisturbato va a segno, con Falleri che trasforma (17-7). Ma la formazione di Prima non molla e, sempre con l'uomo in meno, al 35', con una splendida azione personale del giovane Martinucci trova la seconda meta (17-12). Nel finale di tempo (in parità numerica) Riccardo Squarcini, poco oltre la metà campo infila il penalty che manda le squadre al riposo sul punteggio di 17-15 per il Giunti Firenze. Bel primo tempo, con due squadre che per caratteristiche si affrontano a viso aperto dando vita ad una partita gradevole: qualcosa di più il Firenze, ma Livorno attaccato con le unghie e i denti alla sfida. Il Firenze ha il merito di iniziare a spron battuto anche l'avvio di ripresa e al 3' trova la quarta meta dell'incontro con il man of the match Filippo Santi, bravo a sfruttare benissimo ancora l’azione della rolling moule avanzante, dopo una touche vinta ai 5 metri avversari. Falleri centra i pali per il 24-15 parziale. Il Livorno prova a riaprire la sfida ma è troppo frettoloso e commette qualche 'in avanti' di troppo; il Firenze invece si difende con grande ordine e al 33' trova la meta che chiude l’incontro ancora con una bella rolling moule, sicuramente l'azione migliore dei fiorentini. E' Parri, appena entrato, ad andare a segno. Finisce così 29 a 15 a favore del Giunti Firenze che rimane agganciato al treno delle prime. Per il Livorno invece una battuta d'arresto che poteva anche rientrare nella logica del pronostico, ma che vede gli ospiti lasciare il Padovani senza punti conquistati. FABIO GIORGI

Il Tabellino GIUNTI FIRENZE – LIVORNO 29-15 GIUNTI RUGBY FIRENZE: Lo Valvo, Bastiani, Rios, Rodwell, Cintelli, Fallerin, Morace, Moss, Segundo, Santi (26' st Ben Taler), Ippolito, Nuti (31' st Parri), Cingolani (38' st Di Stefano), Fanelli, Chiostrini. A disp.: Leoni, Rosignoli, Fiesoli, Menon, Fantoni. All.: Ghelardi. LIVORNO: Reily, Ubaldi, Reitsma, Martinucci, Battagello, Squarcini R., Mazzantini, Berini, Sacca’, Cortesi, Squarcini E., Cazzola, Burke, Salvi, Lovotti. A disp.: Vullo, Bufalini, Gagliardi, Biagiotti G., Antraciti, Merlo, Esposito, Lazar. All.: Prima. MARCATORI: pt 1' m Chiostrini (5-0), 24' m Santi (10-0), 27' m tecnica mischia Livorno tr Squarcini R. (10-7), 33' m Bastiani tr Falleri (17-7), 35' m Martinucci (17-12), 42' cp Squarcini R. (17-15); st 3' m Santi tr Falleri (24-15), 33' m Perri (29-15). ARBITRO: Vertigan (Inghilterra); giudice di linea Damasco (Arezzo), Rebuschi (Rovigo). NOTE: espulsione temporanea per Mazzantini (31' pt). Cp: Squarcini R. 1/1. In classifica 5 punti per Firenze, 0 per Livorno