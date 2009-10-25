Home Senza categoria Livorno senza Riley e senza Burke ottiene un ottimo pareggio a Noceto

Livorno senza Riley e senza Burke ottiene un ottimo pareggio a Noceto

di Redazione 25/10/2009

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Vibu Noceto – Livorno 13 - 13 Vibu Noceto: Samuele, Passera, Majstorovic, Damiani, Alfonsi (17' st Garulli), Anversa, Frati M., Andrews, Mori, Maestri (15' st Pardeep), Boggiani, Roldan, Maio (34' st Di Marco), Mancuso (1' st Saccomani), Pozzi (1' st Scarparo). A disp.: Devodier, Bergonzini, Tobia. All.: Frati. Livorno Rugby: Ubaldi, Battagello F. (11' st Antraciti), Reitsma W., Martinucci, Battagello L., Squarcini R., Mazzantini, Griffiths, Saccà A., Cortesi, Squarcini E. (27' st Gagliardi), Bernini G., Bufalini (31' st Vullo), Salvi, Lovotti. A disp.: Lazar, Pracchia, Neri, Esposito, Merlo. All.: Prima. Arbitro: Serchiani di Padova. Marcatori: nel pt (13-6) 1' e 11' cp Squarcini R., 19' cp Anversa, 22' m Passera tr. Anversa, 39' cp Anversa; nel st 27' m Saccà A. tr. Squarcini R.. Note: in classifica 2 punti per ciascuna squadra. Cartellini gialli al 36' pt per Lovotti (L), al 24' st per Maio (N), e al 30' st per Mori (N). NOCETO. Un'autentica impresa. Livorno, privo dell'estremo australiano Reily (rientrerà sabato prossimo nell'anticipo di Piacenza) e senza il pilone irlandese Burke (che in fase di riscaldamento si procura una contrattura alla spalla ed alza bandiera bianca), interrompe la striscia di quattro vittorie di fila del Noceto e acciuffa, in terra emiliana, un pari qualità. E' finita 13-13, un risultato sostanzialmente giusto, anche se a fil di sirena, Riccardo Squarcini ha avuto l'opportunità, da posizione molto angolata, di realizzare il penalty del successo. L'ovale, beffardo, ha sfiorato la porta dei parmensi. Livorno strepitoso in difesa, capace di gettare sabbia negli ingranaggi dei validi padroni di casa. Menzione per il terza ala Andrea Saccà, che ha finalizzato in meta un'azione in contropiede con un break di cinquanta metri (pallone riciclato da Griffiths) e per il giovanissimo pilone Cristiano Bufalini (al suo esordio in prima squadra), chiamato in causa all'ultimo per l'infortunio di Burke. In pillole la cronaca. Partenza a razzo dei labronici: 0-6 con due calci di Riccardo Squarcini. Risposta dei trequarti nocetani: complice un giallo a Lovotti i locali chiudono la frazione sul 13-6. Livorno è sempre in corsa e al 67', con la meta di Saccà trasformata da Riccardo Squarcini, agguanta il definitivo 13-13. Noceto, nel finale, è nervoso (giallo per Maio e Moro) e deve accontentarsi del pari. FABIO GIORGI

Condividi Facebook Twitter Whatsapp