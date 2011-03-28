Home Senza categoria LUCIANO ORQUERA OPERATO OGGI A MILANO

di Redazione 28/03/2011

Roma – Il mediano d’apertura della Nazionale Italiana Rugby e del Brive Luciano Orquera è stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico alla caviglia sinistra a seguito di un trauma distorsivo-contusivo con interessamento capsulo-legamentoso riportato nel match di sabato 19 marzo contro la Scozia. L’operazione, eseguita presso l’istituto ortopedico Galeazzi di Milano dal Prof. Schoenhuber in equipe con i medici della Squadra Nazionale, è perfettamente riuscita e in trenta giorni a partire da oggi l’atleta potrà iniziare il percorso riabilitativo. I tempi di recupero funzionale sono stimati in novanta-centoventi giorni.

