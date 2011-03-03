Home Senza categoria LUKE MAHONEY ROSSOBLU PER SEMPRE

LUKE MAHONEY ROSSOBLU PER SEMPRE

di Redazione 03/03/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 75 del 03.03.2011 LUKE MAHONEY ROSSOBLU PER SEMPRE La Rugby Rovigo Delta e Luke Mahoney hanno siglato un contratto triennale che assicura la disponibilità del forte tallonatore neozelandese fino a giugno 2014. Il capitano rossoblu, ha dichiarato di essere molto soddisfatto della sua permanenza a Rovigo e di ringraziare la società per tutto quello che sta facendo. Lui ha ancora tanto da dare al rugby e vuole dimostrarlo proprio qui da noi. Il Presidente Bullo, anche in presenza del prof. Costato, del Pres. Onorario Francesco Zambelli e dell'Amm. Del. Antonio Zambelli, ha manifestato la grande soddisfazione per questo importante risultato che getta le basi per programmi a lungo termine, proprio come fu a suo tempo anticipato in occasione dalla serata della presentazione ufficiale in quel di Villa Badoer a Fratta Polesine. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp