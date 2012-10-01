LUNEDI' 8 OTTOBRE PRESENTAZIONE A ROMA
01/10/2012
COPPE EUROPEE 2012/2013: LUNEDI’ 8 OTTOBRE PRESENTAZIONE A ROMA Cari colleghi, la presente per informarVi che il Presidente della FIR Alfredo Gavazzi ed il Direttore Generale di European Rugby Cup Derek McGrath terranno una conferenza stampa lunedì 8 ottobre alle ore 12.00, presso il Circolo del Tennis del Foro Italico di Roma, per presentare la stagione ufficiale di Heineken Cup ed Amlin Challenge Cup. Al lancio delle Coppe Europee 2012/2013, che si tiene per la prima volta in Italia, interverranno i capitani delle sei formazioni italiane impegnate nelle due rassegne continentali: Benetton Treviso e Zebre Rugby in Heineken Cup, Cammi Calvisano, Estra I Cavalieri Prato, Marchiol Mogliano e Vea-FemiCZ Rovigo in Amlin Challenge Cup. Si prega di confermare la presenza a Mark Jones di ERC [email protected] oppure all’Ufficio Stampa FIR [email protected]
