LUNEDI' MALLETT ANNUNCIA LA LISTA PRELIMINARE
di Redazione
26/05/2011
[gallery] Cesena – Con un ultimo allenamento dedicato alle skills individuali la Nazionale Italiana Rugby ha concluso i tre giorni di raduno a Cesena, ultimo ritiro della stagione 2010/2011. Per l’intero mese di giugno gli atleti della Nazionale – ad eccezione di quelli impegnati in Churchill Cup con l’Italia “A” – usufruiranno di un periodo di riposo prima di iniziare la preparazione alla Rugby World Cup di settembre ed ottobre in Nuova Zelanda. Lunedì 30 maggio, successivamente alla conclusione del Campionato Italiano d’Eccellenza, il Commissario Tecnico Nick Mallett ufficializzerà una lista di quarantatre giocatori selezionabili per i Mondiali neozelandesi da cui il 20 giugno, al termine della Churchill Cup, verranno scelti i trentasei giocatori che dal 3 luglio si raduneranno a Villabassa (Bolzano) per preparare la rassegna iridata neozelandese. La lista dei trenta atleti convocati per la Rugby World Cup verrà definita entro la fine di luglio in vista dei due test-match di preparazione che, in agosto, opporranno la Nazionale al Giappone (Cesena, 13 agosto) ed alla Scozia (Edinburgo, 20 agosto).
