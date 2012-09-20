M-THREE SAN DONA', IL XV PER IL DEBUTTO DI PRATO
di Redazione
20/09/2012
M-THREE SAN DONA', IL XV PER IL DEBUTTO DI PRATO Jason Wright, tecnico dell’M-Three San Donà, ha annunciato la formazione per la prima giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza, in calendario sabato 22 settembre alle ore 16.00 allo Stadio “Enrico Chersoni” di Prato contro gli Estra I Cavalieri, padroni di casa e finalisti nella passata stagione. Questa la formazione sandonatese scelta per la gara che segna il ritorno nella massima serie: 15 Secco, 14 Florian, 13 Flynn, 12 Iovu, 11 Damo, 10 Dotta, 9 Mucelli, 8 Molitika, 7 Birchall, 6 Di Maggio (cap), 5 Sala, 4 Montani, 3 Pesce, 2 Kudin, 1 Cendron a disposizione: 16 Vian, 17 Zanusso Luca, 18 Filippetto, 19 Rorato, 20 Brussolo, 21 Venturato, 22 Pilla, 23 Bona.
