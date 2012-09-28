Home M-THREE SAN DONA', LA FORMAZIONE PER IL MATCH CON CALVISANO

M-THREE SAN DONA', LA FORMAZIONE PER IL MATCH CON CALVISANO

di Redazione 28/09/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

M-THREE SAN DONA', LA FORMAZIONE PER IL MATCH CON CALVISANO Il duo Jason Wright Mauro Dal Sie ha indicato la formazione che scendera’ in campo domenica alle ore 16:00 contro il Cammi Calvisano, Campione d’Italia in carica, nella seconda giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza. Lo stesso Wright , dopo la buona prestazione di sabato scorso a Prato conferma la volonta’ di dimostrare che la squadra sta crescendo e il confronto con dei campioni già alla seconda di campionato permetterà di fissare il riferimento da seguire per raggiungere gli obiettivi di crescita che la Società ha richiesto per diventare una squadra di alto livello. Lo stesso Wright con secca preoccupazione conferma che la partita di domenica sarà molto dura, ma rassicura che sarà fatto tutto il possibile per giocare una bella partita e per onorare il pubblico di casa che si aspetta numeroso. Resta confemata l’assenza di Molitika per la sublussazione alla spalla subita sabato scorso a Prato e in dubbio la presenza di Flyn a secondo centro per affaticamento muscolare con probabile inserimento di Cibin. Questa la formazione dell'M-Three San Donà: Secco; Damo, Flyn/Cibin, Iovu, Florian; Brussolo, Mucelli; Lobberts, Birchall, Di Maggio (cap); Zamparo, Montani; Filippetto, Kudin, Zanusso a disposizione: Cendron, Venturato, Pilla, Dotta, Bacchin E., Sartoretto, Pesce

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Redazione