M-THREE SAN DONA', LA FORMAZIONE PER LA GARA INTERNA CON L'AQUILA
di Redazione
03/01/2013
M-THREE SAN DONA', LA FORMAZIONE PER LA GARA INTERNA CON L'AQUILA Dopo il passo falso di Reggio, richiesta alla squadra massima concentrazione e determinazione per non interrompere il percorso di crescita intrapreso. Massimo rispetto per la squadra dell'Aquila che sappiamo punta molto su questa trasferta. Ricordiamo che alle ore 12.00, alla presenza delle autorità cittadine, per consolidare il rapporto di amicizia che lega le città di San Donà e L'Aquila, il parco cittadino antistante lo stadio Pacifici, sarà intitolato al giocatore dell'Aquila Lorenzo Sebastiani scomparso durante il terremoto. M-Three San Donà - Ufficio Stampa Giovanni Montagner @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.rugbysandona.it ( http://www.rugbysandona.it ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
comunicato petrarca rugby
Articolo Successivo
RUGBY REGGIO, LA FORMAZIONE IL DERBY COI CROCIATI
Redazione