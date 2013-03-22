Loading...

M-THREE SAN DONA', LA FORMAZIONE PER LA GARA INTERNA CON PADOVA

22/03/2013

Questa la formazione annunciata dallo staff tecnico dell’M-Three San Donà per la sedicesima giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza contro
il Petrarca Padova di sabato 23 marzo allo Stadio “Pacifici”:
M-Three San Donà: Secco; Sartoretto, Iovu, Flynn, Florian; Brussolo, Rorato; Molitika, Birchall, Di Maggio (cap); Lobberts, Montani; Filippetto,
Kudin, Zanusso L.
a disposizione: Vian, Zamparo, Sala, Muselli, Bacchin E., Pilla, Cincotto, Zanusso M., Zamo
all. Wright


