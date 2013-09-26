[M-THREE SAN DONA'] LA FORMAZIONE PER LA PRIMA INTERNA CONTRO PRATO
di Redazione
26/09/2013
M-THREE SAN DONA', DEBUTTO INTERNO CONTRO ESTRA I CAVALIERI PRATO
Primo incontro casalingo alla seconda di campionato per l'M-Three San Donà che dopo l'impegnativo confronto con il Cammi Calvisano si appresta ad
accogliere al Pacifici I Cavalieri Prato, reduci dall'inattesa vittoria contro il Petrarca. La formazione che probabilmente scenderà in campo sabato
28 settembre prevede qualche variazione nel reparto offensivo, ma soprattutto una diversa mentalità, con la quale la squadra cercherà di ritrovare
fiducia nelle proprie potenzialità per contrastare la campagine di Prato guidata da Pratichetti. In quest’occasione M-Three Rugby San Donà potrà
contare sul supporto del pubblico di casa, chiamato a sostenere i biancocelesti grazie anche all'inedito ruolo di sponsor cittadino di maglia
“InvestorH”, valore aggiunto per le motivazioni del team sandonatese, in campo e fuori.
Questa la probabile formazione per l'incontro M-Three San Donà – Estra I Cavalieri Prato (sabato 28 settembre, ore 16.00 – Stadio Pacifici, Via
Tarvisio, San Donà di Piave, Ve):
15 Flynn, 14 Furlan,13 Seno, 12 Iovu, 11 Bona, 10 Taumata, 9 Mucelli, 8 Birchall, 7 Dartora, 6 Di Maggio, 5 Erasmus, 4 Sala, 3 Pesce, 2 Kudin, 1
Zanusso l.;
a disposizione: 16 Vian Gianluca / Zecchin, 17 Zanusso Matteo,18 Vian Gianmarco, 19 Rorato, 20 Dotta, 21 Cincotto, 22 Pilla, 23 Filippetto / Zamparo;
Redazione