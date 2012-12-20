M-THREE SAN DONA', LA FORMAZIONE PER REGGIO EMILIA
di Redazione
20/12/2012
M-THREE SAN DONA', LA FORMAZIONE PER REGGIO EMILIA Questa la formazione annunciata dallo staff tecnico dell’M-Three San Donà per la trasfreta di sabato alle ore 14.00 a Reggio Emilia, nona giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza: M-Three San Donà: Robuschi; Secco, Iovu, Flynn, Damo; Bacchin E., Rorato; Molitika, Birchall, Di Maggio (cap); Sala, Gerini; Filippetto, Zecchin, Zanusso M. a disposizione: Vian, Zanusso L., Montani, Zanet, Dotta, Venturato, Florian, Zamparo
