[M-THREE SAN DONA'] M-THREE SAN DONA' RITROVA I TITOLARI PER LA GARA CON REGGIO
di Redazione
24/10/2013
M-THREE SAN DONA' RITROVA I TITOLARI PER LA GARA CON REGGIO
Per la ripresa del Campionato di Eccellenza, giunto alla quarta giornata, M-Three Rugby San Donà ritrova in casa i diavoli rossoneri del Rugby
Reggio, a due settimane dalla partita di Trofeo Eccellenza vinta trionfalmente in terra emiliana con il punteggio di 17 a 43. Un precedente che darà
grande motivazione ai biancocelesti chiamati a riscattarsi di fronte al proprio pubblico dopo la sconfitta subita al Pacifici nel derby veneto di
Coppa contro il Petrarca della scorsa settimana. Di fronte troveranno un avversario sicuramente agguerrito, ancora a zero punti in classifica e deciso
a giocarsi il tutto e per tutto anche in trasferta. Per questo incontro, che si annuncia molto importante in ottica salvezza, Wright e Dal Sie
potranno schierare nuovamente alcuni titolari rimasti a riposo nelle scorse partite, alcuni dei quali recuperati dopo lievi infortuni. Questa la
probabile formazione che scenderà in campo sabato 26 ottobre allo Stadio Pacifici alle ore 16.00:
15 Secco, 14 Bona, 13 Flynn, 12 Seno, 11 Damo, 10 Taumata, 9 Mucelli, 8 Vian Gianmarco, 7 Birchall, 6 Di Maggio, 5 Erasmus, 4 Sala, 3 Pesce, 2 Kudin,
1 Zanusso Luca.
A disposizione: 16 Vian Gianluca, 17 Zanusso Matteo, 18 Zamparo, 19 Rorato, 20 Florian, 21 Cincotto, 22 Pilla, 23 Filippetto.
Arbitrerà il Sig. Passacantando (L’Aquila), coadiuvato dai guardalinee Boaretto (Rovigo), Piran (Padova) e dal quarto uomo: Crivellini (Udine)
Per la ripresa del Campionato di Eccellenza, giunto alla quarta giornata, M-Three Rugby San Donà ritrova in casa i diavoli rossoneri del Rugby
Reggio, a due settimane dalla partita di Trofeo Eccellenza vinta trionfalmente in terra emiliana con il punteggio di 17 a 43. Un precedente che darà
grande motivazione ai biancocelesti chiamati a riscattarsi di fronte al proprio pubblico dopo la sconfitta subita al Pacifici nel derby veneto di
Coppa contro il Petrarca della scorsa settimana. Di fronte troveranno un avversario sicuramente agguerrito, ancora a zero punti in classifica e deciso
a giocarsi il tutto e per tutto anche in trasferta. Per questo incontro, che si annuncia molto importante in ottica salvezza, Wright e Dal Sie
potranno schierare nuovamente alcuni titolari rimasti a riposo nelle scorse partite, alcuni dei quali recuperati dopo lievi infortuni. Questa la
probabile formazione che scenderà in campo sabato 26 ottobre allo Stadio Pacifici alle ore 16.00:
15 Secco, 14 Bona, 13 Flynn, 12 Seno, 11 Damo, 10 Taumata, 9 Mucelli, 8 Vian Gianmarco, 7 Birchall, 6 Di Maggio, 5 Erasmus, 4 Sala, 3 Pesce, 2 Kudin,
1 Zanusso Luca.
A disposizione: 16 Vian Gianluca, 17 Zanusso Matteo, 18 Zamparo, 19 Rorato, 20 Florian, 21 Cincotto, 22 Pilla, 23 Filippetto.
Arbitrerà il Sig. Passacantando (L’Aquila), coadiuvato dai guardalinee Boaretto (Rovigo), Piran (Padova) e dal quarto uomo: Crivellini (Udine)
Articolo Precedente
MORETTI: "CONTRO VIADANA SEMPRE SFIDE DIFFICILI"
Redazione