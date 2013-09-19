[M-THREE SAN DONA'] SAN DONA' SUBITO IN VISITA AL CAMMI CALVISANO
di Redazione
19/09/2013
M-THREE SAN DONA' SUBITO IN VISITA AL CAMMI CALVISANO
Questa la formazione scelta dai tecnici dell’M-Three San Donà per il debutto stagionale nel Campionato Italiano d’Eccellenza fissato per sabato
21 settembre alle ore 16.00 in casa del Cammi Calvisano.
Inizia così il primo impegno stagionale della squadra biancoceleste che ritrova il Calvisano di Gianluca Guidi a poche settimane dall'amichevole
giocata al Pacifici nel test match (concluso 21 – 12 per i gialloneri) in cui l'M-Three San Donà ha dimostrato di essere all'altezza di quella che
si presenta come una delle squadre più competitive del campionato, già semifinalista ai play-off della scorsa stagione.
Sarà sicuramente un campionato che metterà a dura prova la nostra formazione al secondo anno di permanenza nella massima serie, consapevole del
maggiore impegno richiesto quest'anno in vista del nuovo regolamento federale che prevede la retrocessione di 2 squadre e una promozione dalla serie
A, e il ritorno ad un campionato a 10.
Questi i 15 che scenderanno in campo per la partita Cammi Calvisano - M-Three San Donà:
15 CINCOTTO, 14 DAMO, 13 FLYNN, 12 IOVU, 11 BONA, 10 TAUMATA, 9 MUCELLI, 8 BIRCHALL, 7 DARTORA, 6 DI MAGGIO, 5 ERASMUS, 4 SALA, 3 PESCE, 2 KUDIN, 1
ZANUSSO L.
a disposizione: 16 VIAN GIANLUCA; 17 ZANUSSO MATTEO; 18 VIAN GIANMARCO / ZAMPARO; 19 RORATO; 20 DOTTA; 22 PILLA; 23 FILIPPETTO; 24 FURLAN
Redazione