Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

BENETTON TREVISO vs Cardiff Blues - le foto

Redazione Avatar

di Redazione

24/09/2010

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Benetton Treviso vs Cardiff Blues (7 -19) Quarto turno di Magners Celtic League e prima sconfitta in casa per la Benetton Treviso contro i gallesi del Cardiff Blues. I Leoni si battono con orgoglio nonostante le penalizzazioni arbitrali ma il successo della fortissima armata gallese è comunque meritato. Il Benetton esce dal Monigo a testa alta!

Tutte le foto sul sito di Marco Sartori, fotografo Benetton Rugby

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

ECCELLENZA, TABELLINI III GIORNATA

Articolo Successivo

L’HBS GranDucato a Mogliano per il tris

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: ROVIGO IN FINALE, PETRARCA BATTUTO 18-9

FEMI-CZ RRD: ROVIGO IN FINALE, PETRARCA BATTUTO 18-9

12/05/2019

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

05/05/2019

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

05/05/2019