BENETTON TREVISO vs Cardiff Blues - le foto
di Redazione
24/09/2010
Benetton Treviso vs Cardiff Blues (7 -19) Quarto turno di Magners Celtic League e prima sconfitta in casa per la Benetton Treviso contro i gallesi del Cardiff Blues. I Leoni si battono con orgoglio nonostante le penalizzazioni arbitrali ma il successo della fortissima armata gallese è comunque meritato. Il Benetton esce dal Monigo a testa alta!
Tutte le foto sul sito di Marco Sartori, fotografo Benetton Rugby
