BENETTON: le foto della vittoria sui Newport Dragons

di Redazione

03/10/2010

Benetton Rugby vs Newport Dragons (20 -13) Quinto turno di Magners Celtic League e terza vittoria in casa per il Benetton Treviso ai danni dei Newport Dragons. Partita non esaltante ma i Leoni portano a casa una vittoria meritata e faticata contro i gallesi. Da segnalare  le 200 partite con la maglia biancoverde di Enrico Pavanello e l'esordio con la maglia di Treviso di Ludovico Nitoglia. E sabato prossimo arriveranno a Monigo i campioni d'Inghilterra per la prima partita di Heineken Cup! Tutte le altre foto sempre su www.marcosartori.net

