MAGNERS CELTIC LEAGUE, PALINSESTO DAHLIA TV III/IV GIORNATA
di Redazione
13/09/2010
MAGNERS CELTIC LEAGUE, PALINSESTO DAHLIA TV III/IV GIORNATA Roma - Dahlia TV, broadcaster italiano della Magners Celtic League, ha ufficializzato oggi il palinsesto per la terza e quarta giornata della lega celtica che vede impegnate Aironi Rugby e Benetton Treviso. Gli Aironi saranno impegnati venerdÃ¬ 17 in trasferta a Llanelli, casa degli Scarlets gallesi, in diretta su Dahlia Sport 2 dalle ore 21.05 mentre lâindomani, con collegamento live dalle 18.50 sullo stesso canale, la Benetton Treviso riceverÃ a Monigo gli irlandesi del Leinster. La settimana seguente, per il quarto turno della Magners League, ancora un match interno per la Benetton Treviso che ospiterÃ venerdÃ¬ 24, in diretta Dahlia Sport 2, i Cardiff Blues gallesi mentre gli Aironi saranno nuovamente impegnati in Galles sabato (ore 19.30, diretta Dahlia Sport 2) contro gli Ospreys campioni in carica. Questa la programmazione completa di Dahlia per la terza e quarta giornata della Magners Celtic League: III giornata VenerdÃ¬ 17 settembre, ore 21.05 â diretta Dahlia Sport 2 Scarlets v Aironi Rugby Sabato 18 settembre, ore 18.50 â diretta Dahlia Sport 2 Benetton Treviso v Leinster Sabato 18 settembre, ore 21.10 â differita Dahlia Sport 2 Ulster v Edinburgh LunedÃ¬ 20 settembre, ore 20.05 â differita Dahlia Sport 2 Munster v Ospreys IV giornata VenerdÃ¬ 24 settembre, ore 18.50 â diretta Dahlia Sport 2 Benetton Treviso v Cardiff Blues VenerdÃ¬ 24 settembre, ore 21.05 â differita Dahlia Sport 2 Edinburgh v Leinster Sabato 25 settembre, ore 19.30 â diretta Dahlia Sport 2 Ospreys v Aironi Rugby Domenica 26 settembre, ore 21.55 â differita Dahlia Sport 2 Dragons v Scarlets
