Mallet annuncia il XV azzurro per la Scozia

di Redazione 25/02/2010

Nick Mallett, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che affronterà la Scozia sabato 27 febbraio allo Stadio Flaminio di Roma nella terza giornata dell’RBS 6 Nazioni 2010. L’incontro si disputerà alle ore 14.30 locali e verrà trasmesso in diretta da Sky Sport 2, mentre dalle ore 16.00 è prevista la differita su La7. Per il sedicesimo scontro diretto con gli highlanders allenati da Andy Robinson, Mallett ha confermato integralmente la formazione titolare vista in campo domenica 14 febbraio a Roma contro l’Inghilterra, mentre in panchina rientra dopo aver saltato per infortunio il secondo turno del Torneo l’avanti dell’MPS Viadana Carlo Antonio Del Fava, al quale è stato rimosso venerdì 12 febbraio un frammento del menisco mediale e che prende il posto, con la maglia numero diciotto, di Valerio Bernabò. Mauro Bergamasco, al suo ottantaduesimo cap con la maglia azzurra, si porta ad una sola lunghezza da Carlo Checchinato che, con ottantatre apparizioni, è il secondo atleta più presente nella storia della Nazionale dopo Alessandro Troncon (101 caps), mentre Marco Bortolami è il quarto Azzurro di sempre a tagliare il traguardo delle ottanta presenze internazionali e Salvatore Perugini raggiunge a quota sessantanove un altro grande pilone del recente passato, Massimo Cuttitta. Direzione di gara affidata all’inglese Dave Pearson, che arbitra gli Azzurri per la quinta volta in carriera. Nelle quattro precedenti occasioni, l’Italia è stata sconfitta da Australia (34-12 nel 2009), Galles (47-8 nel 2008) e dall’Irlanda (26-16 nel 2006) mentre ha battuto il Giappone nel 2007 36-12 a Saint Vincent. ITALIA 15 Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 16 caps) 14 Andrea MASI (Racing-Metro Paris, 48 caps) 13 Gonzalo CANALE (Clermont Auvergne, 53 caps) 12 Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 15 caps) 11 Mirco BERGAMASCO (Stade Francais, 68 caps) 10 Craig GOWER (Bayonne, 8 caps) 9 Tito TEBALDI (Plusvalore Gran Parma, 8 caps) 8 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 39 caps) 7 Mauro BERGAMASCO (Stade Francais, 81 caps) 6 Josh SOLE (MPS Viadana, 43 caps) 5 Marco BORTOLAMI (Gloucester RFC, 79 caps) 4 Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 8 caps) 3 Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 64 caps) 2 Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 26 caps) - capitano 1 Salvatore PERUGINI (Bayonne, 68 caps) a disposizione 16 Fabio ONGARO (Saracens, 66 caps) 17 Matias AGUERO (Saracens, 14 caps) 18 Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Viadana, 42 caps) 19 Paul DERBYSHIRE (Petrarca Padova, 2 caps) 20 Pablo CANAVOSIO (MPS Viadana, 27 caps) 21 Riccardo BOCCHINO (Femi-CZ Rovigo, 1 cap)* 22 Kaine ROBERTSON (MPS Viadana, 43 caps) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” All. Nick Mallett I precedenti tra Italia e Scozia Giocate 15/Vittorie Italia 5/Pareggi 0/Vittorie Scozia 10 Scozia – Italia 26-6 Edinburgo 28.02.2009 RBS 6 Nazioni Italia – Scozia 23-20 Roma 15.03.2008 RBS 6 Nazioni Scozia – Italia 18-16 Saint Etienne 29.09.2007 RWC Scozia – Italia 17-37 Edinburgo 24.02.2007 RBS 6 Nazioni Italia – Scozia 10-13 Roma 18.03.2006 RBS 6 Nazioni Scozia – Italia 18-10 Edinburgo 26.02.2005 RBS 6 Nazioni Italia – Scozia 20-14 Roma 06.02.2004 RBS 6 Nazioni Scozia – Italia 47-15 Edinburgo 23.08.2003 TM Scozia – Italia 33-25 Edinburgo 29.03.2003 RBS 6 Nazioni Italia – Scozia 12-29 Roma 16.02.2002 RBS 6 Nazioni Scozia – Italia 23-19 Edinburgo 17.03.2001 RBS 6 Nazioni Italia – Scozia 34-20 Roma 05.02.2000 RBS 6 Nazioni Scozia – Italia 30-12 Edinburgo 06.03.1999 TM Italia – Scozia 25-21 Treviso 24.01.1998 TM Scozia – Italia 29-22 Edinburgo 14.12.1996 TM @Andrea Cimbrico | FIR

