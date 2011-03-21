Home Senza categoria MALLETT ANCORA ALLA GUIDA DEI BARBARIANS PER GLI ANNIVERSARI DI RICHMOND E BEDFORD

MALLETT ANCORA ALLA GUIDA DEI BARBARIANS PER GLI ANNIVERSARI DI RICHMOND E BEDFORD

di Redazione 21/03/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

MALLETT ANCORA ALLA GUIDA DEI BARBARIANS IL CT AZZURRO ALLE CELEBRAZIONI PER 150 ANNI DI RICHMOND E 125 DI BEDFORD Roma – Due appuntamenti di prestigio per il CT della Nazionale Italiana Rugby Nick Mallett, chiamato ancora una volta sulla panchina dei Barbarians, il più celebre invitational club del panorama rugbistico internazionale. Il tecnico sudafricano degli Azzurri, che vanta già due vittorie alla guida del club a strisce bianconere – nel 2009 contro gli All Blacks, nel 2010 contro gli Springboks – sarà il selezionatore dei Barbarians in vista dell'incontro del 12 aprile contro il club inglese del Richmond, che festeggia i centocinquantanni di attività. Una settimana più tardi i Baa-baas di Mallett saranno invece in campo contro i Bedford Blues per festeggiare il centoventicinquesimo anniversario di attività del club. _

Condividi Facebook Twitter Whatsapp