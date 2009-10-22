Loading...

Mallett convoca 32 Azzurri per l'ultimo raduno pre-Cariparma Test Match: rientra Favaro

Redazione Avatar

di Redazione

22/10/2009

Roma – Nick Mallett, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha convocato trentadue giocatori per il raduno in programma a Roma, presso il Park Hotel “La Borghesiana”, dall’1 al 5 novembre in preparazione ai Cariparma Test Match 2009 contro Nuova Zelanda (Milano, 14.11), Sudafrica (Udine, 21.11) e Samoa (Ascoli Piceno, 28.11).

Per l’ultima tappa di avvicinamento al trittico internazionale di novembre il CT azzurro ha confermato i trentuno giocatori già selezionati per il raduno di Roma del 18-21 ottobre, ai quali si aggiunge il recuperato flanker della Rugby Parma, Simone Favaro.

Questa la lista dei trentadue convocati:

Matias AGUERO (Saracens, 12 caps)

Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, esordiente)*

Mirco BERGAMASCO (Stade Francais, 63 caps)

Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 49 caps)

Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 59 caps)

Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 1 cap)

Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Viadana, 38 caps)

Paul DERBYSHIRE (Petrarca Padova, 1 cap)

Simone FAVARO (Rugby Parma, 2 caps)*

Carlo FESTUCCIA (Racing-Metro Paris, 47 caps)

Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 10 caps)

Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 3 caps)

Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 22 caps)

Craig GOWER (Bayonne, 3 caps)

Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 11 caps)

Francesco MINTO (Rugby Parma 1931, esordiente)

Luciano ORQUERA (Brive, 14 caps)

Sergio PARISSE (Stade Francais, 65 caps)

Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 3 caps)

Salvatore PERUGINI (Bayonne, 63 caps)

Matteo PRATICHETTI (MPS Viadana, 19 caps)

Tommaso REATO (Femi-CZ Rovigo, 9 caps)

Kaine ROBERTSON (MPS Viadana, 39 caps)

Ignacio ROUYET (Benetton Treviso, 4 caps)

Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, esordiente)

Michele SEPE (MPS Viadana, 2 caps)

Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 4 caps)

Josh SOLE (MPS Viadana, 38 caps)

Tito TEBALDI (Pluvalore Gran Parma, 3 caps)

Giovanbattista VENDITTI (Plusvalore Gran Parma, esordiente)*

Manoa VOSAWAI (Rugby Parma, 5 caps)

Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 34 caps)

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

