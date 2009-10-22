Mallett convoca 32 Azzurri per l'ultimo raduno pre-Cariparma Test Match: rientra Favaro
di Redazione
22/10/2009
Roma – Nick Mallett, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha convocato trentadue giocatori per il raduno in programma a Roma, presso il Park Hotel “La Borghesiana”, dall’1 al 5 novembre in preparazione ai Cariparma Test Match 2009 contro Nuova Zelanda (Milano, 14.11), Sudafrica (Udine, 21.11) e Samoa (Ascoli Piceno, 28.11).
Per l’ultima tappa di avvicinamento al trittico internazionale di novembre il CT azzurro ha confermato i trentuno giocatori già selezionati per il raduno di Roma del 18-21 ottobre, ai quali si aggiunge il recuperato flanker della Rugby Parma, Simone Favaro.
Questa la lista dei trentadue convocati:
Matias AGUERO (Saracens, 12 caps)
Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, esordiente)*
Mirco BERGAMASCO (Stade Francais, 63 caps)
Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 49 caps)
Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 59 caps)
Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 1 cap)
Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Viadana, 38 caps)
Paul DERBYSHIRE (Petrarca Padova, 1 cap)
Simone FAVARO (Rugby Parma, 2 caps)*
Carlo FESTUCCIA (Racing-Metro Paris, 47 caps)
Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 10 caps)
Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 3 caps)
Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 22 caps)
Craig GOWER (Bayonne, 3 caps)
Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 11 caps)
Francesco MINTO (Rugby Parma 1931, esordiente)
Luciano ORQUERA (Brive, 14 caps)
Sergio PARISSE (Stade Francais, 65 caps)
Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 3 caps)
Salvatore PERUGINI (Bayonne, 63 caps)
Matteo PRATICHETTI (MPS Viadana, 19 caps)
Tommaso REATO (Femi-CZ Rovigo, 9 caps)
Kaine ROBERTSON (MPS Viadana, 39 caps)
Ignacio ROUYET (Benetton Treviso, 4 caps)
Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, esordiente)
Michele SEPE (MPS Viadana, 2 caps)
Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 4 caps)
Josh SOLE (MPS Viadana, 38 caps)
Tito TEBALDI (Pluvalore Gran Parma, 3 caps)
Giovanbattista VENDITTI (Plusvalore Gran Parma, esordiente)*
Manoa VOSAWAI (Rugby Parma, 5 caps)
Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 34 caps)
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”
Redazione