16/09/2010
NAZIONALE, QUARTAROLI INFORTUNATO: MALLETT CONVOCA RODWELL Roma – Il trequarti degli Estra I Cavalieri Prato Sebastian Rodwell è stato convocato dal Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Nick Mallett per il raduno giornaliero in programma lunedì 27 settembre a Treviso, in preparazione all’attività internazionale di novembre. Rodwell, vincitore dell’Europeo FIRA e del Junior World Rugby Trophy con l’Italia U20 nella passata stagione, prende il posto nella lista dei trenta convocati del centro degli Aironi Rugby Roberto Quartaroli, che ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro sabato scorso a Viadana nel corso del match di Magners League tra la propria Società di appartenenza e l’Ulster. L’elenco dei convocati è aggiornato come segue: Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 7 caps) Alberto BENETTIN (Aironi Rugby, esordiente)* Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, esordiente)* Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 15 caps) Riccardo BOCCHINO (Aironi Rugby, 4 caps) Marco BORTOLAMI (Aironi Rugby, 84 caps) Pablo CANAVOSIO (Aironi Rugby, 30 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 3 caps) Carlo Antonio DEL FAVA (Aironi Rugby, 45 caps) Alberto DE MARCHI (Aironi Rugby, esordiente) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 5 caps) Simone FAVARO (Aironi Rugby, 6 caps) Quintin GELDENHUYS (Aironi Rugby, 13 caps) Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 31 caps) Denis MAJSTOROVIC (Estra I Cavalieri Prato, esordiente) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 21 caps) Fabio ONGARO (Aironi Rugby, 71 caps) Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 5 caps) Salvatore PERUGINI (Aironi Rugby, 73 caps) Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso, esordiente)* Sebastian RODWELL (Estra I Cavalieri Prato, esordiente)* Ignacio ROUYET (Benetton Treviso, 7 caps) Giulio RUBINI (Aironi Rugby, 5 caps) Michele SEPE (Benetton Treviso, 3 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 5 caps) Tito TEBALDI (Aironi Rugby, 13 caps) Giulio TONIOLATTI (Aironi Rugby, 5 caps) Ruggero TREVISAN (Banca Monte Parma Crociati, esordiente)* Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 7 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 44 caps) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: Andrea Cimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook: facebook.com/acimbrico Important Notice This mail and any file attached is confidential and/or privileged. If you are not the intendend recipient any use, dissemination, forwarding or copying of this message is strictly prohibited. In this case, please immediately notify the sender and delete the message and all files attached. Cambia la tua sottoscrizione ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_acajoom&Itemid=999&act=change&subscriber=3089&cle=c49c6d11264d2668d7d922ea56625ce8&listid=1 ) Cancellati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_acajoom&Itemid=999&act=unsubscribe&subscriber=3089&cle=c49c6d11264d2668d7d922ea56625ce8&listid=1 )
