MALLETT CONVOCA TRENTA GIOCATORI PER IL RADUNO DEL 27 SETTEMBRE A TREVISO
14/09/2010
MALLETT CONVOCA TRENTA GIOCATORI PER IL RADUNO DEL 27 SETTEMBRE âCARIPARMA TEST MATCH DI NOVEMBRE IMPORTANTE MOMENTO DI VERIFICAâ Roma - Nick Mallett, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha convocato trenta giocatori per il raduno giornaliero in programma a Treviso lunedÃ 27 settembre in preparazione all'attivitÃ internazionale dellâautunno, che vedrÃ gli Azzurri protagonisti nei Cariparma Test Match contro Argentina (Verona, 13 novembre), Australia (Firenze, 20 novembre) ed Isole Fiji (Modena, 27 novembre) Nella lista dei convocati non figurano gli atleti di interesse nazionale tesserati per Club stranieri, mentre sono cinque i convocati a non aver mai indossato la maglia della Nazionale Maggiore in un test-match: due di loro, il centro Denis Majstorovic e lâestremo Ruggero Trevisan, sono gli unici convocati non facenti parte nelle rose delle due rappresentanti italiane in Magners League. âI test contro Pumas, Wallabies ed Isole Fiji sono un importante momento di verifica â ha dichiarato il CT dellâItalia Nick Mallett - ed al tempo stesso aprono una stagione importante, quella che porta sino ai Mondiali neozelandesi del 2011. La Magners Celtic League ha giÃ iniziato a fornire ai nostri giocatori un confronto costante con lâalto livello e, nel lungo termine, non potrÃ che aiutare la Nazionale nel proprio percorso di avvicinamento al 6 Nazioni 2011 ed alla Rugby World Cupâ. âLa lista dei convocati per il raduno del 27 settembre a Treviso â ha aggiunto Mallett - vede inevitabilmente una forte presenza di atleti esperti con molti caps al proprio attivo, alcune assenze per infortunio e lâinserimento di alcuni tra i giovani piÃ¹ interessanti del nostro movimento, che giÃ hanno fatto bene in estate durante il raduno in Valle dâAosta o che si sono messi in mostra nelle prime giornate di Celtic ed Eccellenzaâ. Questo lâelenco dei convocati per il raduno del 27 settembre a Treviso: Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 7 caps) Alberto BENETTIN (Aironi Rugby, esordiente)* Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, esordiente)* Valerio BERNABOâ (Benetton Treviso, 15 caps) Riccardo BOCCHINO (Aironi Rugby, 4 caps) Marco BORTOLAMI (Aironi Rugby, 84 caps) Pablo CANAVOSIO (Aironi Rugby, 30 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 3 caps) Carlo Antonio DEL FAVA (Aironi Rugby, 45 caps) Alberto DE MARCHI (Aironi Rugby, esordiente) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 5 caps) Simone FAVARO (Aironi Rugby, 6 caps) Quintin GELDENHUYS (Aironi Rugby, 13 caps) Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 31 caps) Denis MAJSTOROVIC (Estra I Cavalieri Prato, esordiente) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 21 caps) Fabio ONGARO (Aironi Rugby, 71 caps) Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 5 caps) Salvatore PERUGINI (Aironi Rugby, 73 caps) Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso, esordiente)* Roberto QUARTAROLI (Aironi Rugby, 3 caps)* Ignacio ROUYET (Benetton Treviso, 7 caps) Giulio RUBINI (Aironi Rugby, 5 caps) Michele SEPE (Benetton Treviso, 3 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 5 caps) Tito TEBALDI (Aironi Rugby, 13 caps) Giulio TONIOLATTI (Aironi Rugby, 5 caps) Ruggero TREVISAN (Banca Monte Parma Crociati, esordiente)* Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 7 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 44 caps) *Ã¨/Ã¨ stato membro dellâAccademia FIR âIvan Francescatoâ
