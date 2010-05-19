Loading...

Mancini e De Santis per le semifinali di ritorno

19/05/2010

Stefano Mancini per Benetton Treviso-Petrarca Padova, Giulio De Santis al “Battaglini” per Femi-CZ Rovigo-MPS Viadana: queste le designazioni arbitrali rese note dal CNAr, Comitato Nazionale Arbitri della FIR, per le gare di ritorno del turno di semifinale del Campionato Italiano d’Eccellenza Super 10. Sabato 22, alle ore 16.00 (diretta streaming, differita RaiSportPiù ore 20.30), il frascatano Mancini sarà al Monigo per dirigere la gara tra i Campioni d’Italia della Benetton ed il Petrarca, chiamato all’impresa per ribaltare la sconfitta per 28-16 subita la settimana scorsa sul campo di casa del Plebiscito. Ventiquattro ore dopo (diretta streaming, differita RaiSportPiù ore 20.30)  sarà De Santis da Roma arbitrare, in un “Battaglini” che si preannuncia incandescente, la gara di ritorno tra Femi-CZ Rovigo ed MPS Viadana, con i gialloneri mantovani che dovranno amministrare il 25-16 conquistato nella gara d’andata contro i rossoblù padroni di casa.
Treviso, Stadio Monigo – sabato 22 maggio, ore 16.00 Super 10, semifinale ritorno – diretta web raisport.rai.it/diff. RaiSportPiù ore 20.30 BENETTON TREVISO v PETRARCA PADOVA (and. 28-16, 4-0) arb. Mancini (Frascati) g.d.l. Dordolo M. (Udine), Rebuschi (Rovigo) quarto uomo: Laurenti (Bologna)
Rovigo, Stadio “Battaglini” – domenica 23 maggio, ore 16.00 Super 10, semifinale ritorno – diretta web raisport.rai.it/diff. RaiSportPiù ore 20.30 FEMI-CZ ROVIGO v MPS VIADANA (and. 15-26, 0-4) arb. De Santis (Roma) g.d.l. Sironi (Colleferro), Marchesin (San Donà) quarto uomo: Pier’Antoni (Roma)
