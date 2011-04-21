Loading...

MANTOVA PRONTA AD OSPITARE UNA GRANDE GIORNATA DI SPORT

di Redazione

21/04/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 21.04.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 21 aprile 2011  FINALE TITOLO FEMMINILE: MANTOVA PRONTA AD OSPITARE UNA GRANDE GIORNATA DI SPORT PRESENTATA IERI NELLA SEDE DELLA SIGLACOM, MAIN SPONSOR DELL'EVENTO, LA FINALE N.27 DEL CAMPIONATO ITALIANO SERIE A FEMMINILE.  SABATO AL MIGLIARETTO (ore 16.30) ARBITRERA' LIPERINI DI LIVORNO Mantova â Ieri pomeriggio presso la sede della Siglacom, main sposnor della manifestazione, Ã¨ stata presentata ad AutoritÃ  e Media la 27esima Finale Scudetto di Rugby Femminile di Serie A tra Sitam Riviera del Brenta, campione uscente, e la Benetton Treviso. La partita Ã¨ in programma sabato 23 aprile (ore 16.30) al Migliaretto di Mantova. A dare il benvenuto agli ospiti della cerimonia il presidente della Siglacom, Giordano Mozzi: âSiamo lieti di supportare questo tipo di iniziative. Essendo molto legati al Dak Mantova, non abbiamo esitato a confermare il nostro appoggio. Siglacom si muove per iniziative dâeccellenza e la finale scudetto di rugby femminile lo Ã¨â. Presenti anche i dirigenti del Rugby Mantova -  cui Ã¨ stata affidata dalla FIR lâorganizzazione dellâevento -  con il presidente Paolo Bellini, Daniele Bennati, Andrea Portioli e Stefano Tonelli. âSiamo molto contenti â ha spiegarto Tonelli â di ospitare sui nostri campi una manifestazione cosÃ¬ importante. Con la societÃ  stiamo facendo il possibile per accogliere nel miglior modo le due squadre e i spettatori che ci auguriamo siano tanti. Un ringraziamento va ovviamente anche alle istituzioni che hanno appoggiato questa iniziativa e anche ai tesserati del Dak che daranno una mano nellâorganizzare della giornataâ. Presente ieri e lo sarÃ  anche sabato, il Ct della Nazionale Azzurra Femminile, Andrea Di Giandomenico, che ha inquadrato tecnicamente le due finaliste: âLe ho seguite spesso nellâarco di questa stagione e sono due squadre che hanno unâottima confidenza con il rugby. Il Treviso ha i suoi punti di forza nella linea dei trequarti, mentre il Riviera ha i suoi punti di riferimento nel pacchetto degli avanti. SarÃ  una partita apertissima  e combattuta. Il rugby femminile â conclude il Ct â Ã¨ cresciuto molto e non ha nulla da invidiare a quello maschileâ. Il CNAr ha reso nota la terna arbitrale e quarto uomo: arbitrerÃ  il livornese Matteo Liperini, assistito da giudici di linea Federica Guerzoni (Ferrara) e Doranna De Carlini (Lodi). Quarto uomo: Monia Salvini (Firenze). Al Migliaretto Ã¨ previsto il pubblico delle grandi occasioni e da Treviso promettono un seguito massiccio. I biglietti si potranno acquistare direttamente allâingresso del campo di gara: intero 5â¬ e under 14 1â¬. La biglietteria aprirÃ  a partire dalle 13.30.    Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
