27/09/2012

MANTOVANI LAZIO CONFERMA IL XV PER LA TRASFERTA DI ROVIGO Per la seconda di campionato, a Rovigo, i tecnici della SS Lazio Rugby 1927, De Angelis e Jimenez insistono sulla formazione che sabato scorso ha dominato L'Aquila. Solo un cambiamento nel XV titolare, con Filippucci al posto di Ventricelli, alle pree con un leggero affaticamenbto muscolare, e Zanini dal primo minuto. Esordio stagionale, seppure in panchina, per il seconda linea irlandese Neilus Keogh. Questa la probabile formazione: Durandt; Sepe,Manu,Bisegni,Tartaglia; Rubini,Canale; Mannucci, Filippucci, zanini;Colabianchi, Nardi; Young, Lorenzini, Pepoli. a disposizione Pietrosanti,Fabiani,Keogh,Nitoglia M.,Bonavolontà,Bruni,Varriale, Torda
