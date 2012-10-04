Home MANTOVANI LAZIO, DOPO LO STOP DI ROVIGO SFIDA INTERNA AL CALVISANO

di Redazione 04/10/2012

MANTOVANI LAZIO, DOPO LO STOP DI ROVIGO SFIDA INTERNA AL CALVISANO Dopo la battuta d’arresto (41-8) in quel di Rovigo la scorsa settimana, arrivano all’ Acquacetosa i campioni d’Italia di Calvisano. Ancora qualche indecisione per i tecnici De Angelis e Jimenez riguardo alla formazione che scenderà in campo sabato, con inizio alle ore 15,00. Confermate la mediana Canale – Rubini e la linea dei trequarti già schierate nelle prime due uscite stagionali, mentre per gli avanti resta qualche dubbio che verrà risolto nell’ ultimo allenamento di venerdì; piccoli problemi fisici e risentimenti muscolari mettono in forse la presenza di alcuni elementi. Cambia dunque completamente la terza linea rispetto a Rovigo: Ventricelli e Nitoglia prendono il posto di Zanini e Filippucci; ballottaggio per la maglia numero 8 tra Riccioli e un capitan Mannucci ancora in forse. Tra i primi cinque uomini, c’è la conferma delle seconde linee e dei piloni scesi in campo dal primo minuto al Battaglini. Il tallonatore Fabiani torna titolare nel più classico dei turn-over, con Lorenzini che va in panchina. Pronto all’esordio ufficiale in maglia biancoceleste, anche se partendo dalla panchina, il pilone Sami Drissi Panico, finalmente uscito da una serie di guai fisici che ne hanno influenzato anche il precampionato. Probabile formazione: Gerber; Sepe, Bisegni, Manu, Tartaglia; Rubini, Canale; Riccioli (Mannucci), Ventricelli, Nitoglia; Colabianchi, Nardi; Young, Fabiani, Pepoli. A disposizione: Drissi Panico, Lorenzini, Keogh, Filippucci (Zanini), Bonavolontà D., Bruni S., Varriale, Piertrosanti. All: De Angelis e Jimenez.

