MANTOVANI LAZIO, I CONVOCATI PER IL DERBY CON FIAMME ORO

Primo appuntamento del 2013 con il Campionato d’Eccellenza e seconda stracittadina stagionale. Domenica 6 (calcio di inizio alle 14:30) la Lazio

Rugby, reduce dalla sconfitta a Mogliano, ospiterà le Fiamme Oro per la X giornata della massima serie. La gara dell’Acquacetosa sarà diretta dal

signor Falzone di Padova.

Questi i convocati, per reparti, dei tecnici De Angelis e Jimenez:

Trequarti: Giulio Bisegni; Saverio Bruni; Stefano Canale; Gabriele Gentile; Durandt Gerber; Valerio Lo Sasso; Carl Manu; Giulio Rubini; Fabrizio Sepe;

Diego Varani.

Avanti: Saverio Colabianchi; Oliviero Fabiani; Nelius Keogh; Simone Lorenzini; Lorenzo Nardi; Michele Maria Nitoglia; Sami Panico; Francesco Pepoli;

Matteo Pietrosanti; Ruben Riccioli; Vincenzo Ventricelli; Guglielmo Zanini.



